La importancia de decidir

El avance hacia una sociedad igualitaria requiere voluntad política, recursos y una implicación decidida de todos los niveles institucionales

Vanessa Montes

Vanessa Montes

Secretaria de Igualdad del PRC

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:18

Cada 25 de noviembre, Cantabria se une a la voz global que exige el fin de todas las violencias que sufren las mujeres y las ... niñas. Violencias físicas, sexuales, psicológicas, económicas, institucionales y digitales. Son distintas expresiones de la misma violencia estructural que sigue costando vidas y limitando libertades. Aunque las herramientas cambien, el patrón de control, humillación y dominación permanece.

