Una cita para recoger 'basuraleza' Imagen de archivo de recogida de basura en la playa de Valdearenas. Cantabria SEO y Ecoembes organizan el próximo sábado salidas para retirar plásticos y colillas de diferentes puntos de la región MARIANA CORES Santander Martes, 11 junio 2019, 07:27

Liberar al mundo de plásticos y colillas. Ese es el objetivo de '1m2 por la naturaleza', iniciativa del proyecto Libera, enfocada a concienciar a la ciudadanía de la necesidad de mantener limpio nuestro planeta, promovida por Ecoembes y SEO/BirdLife. La tercera edición tendrá lugar este sábado, día 15, y consistirá en una gran limpieza colaborativa, en toda España, de residuos abandonados en la naturaleza, la llamada 'basuraleza'. En Cantabria habrá batidas en ocho puntos de la región, aunque la convocada por la organización tendrá lugar a partir de las 11.00 horas, en playa de Valdearenas.

«Tenemos que poner remedio al grave problema que tenemos. Lo cierto es que la concienciación va en aumento y pocos son los que ya puedan negarlo. Pero ahora, lo que hace falta es que se reaccione y se pare de dejar tiradas botellas, envases y colillas allá donde vayamos a disfrutar de la naturaleza», resumió el delegado de la SEO en Cantabria, Felipe González.

LOS LUGARES Playa de Valdearenas. En el aparcamiento, a las 11.00 horas. Río Pisueña. El punto de encuentro será en la Agencia de Desarrollo de Santa María de Cayón, a las 10.00 horas. Playa de la Arnía. En el aparcamiento de la playa de la Arnía, a las 10.00 horas. Arroyo de Sámano. En la rotonda junto a los bomberos de Castro Urdiales, a las 10.00 horas. Brañavieja. Parking de la estación de esquí de Alto Campoo, a las 11.00 horas.

Esta iniciativa, además de para limpiar, sirve para «tener conocimiento de los diferentes residuos que abandonamos y de su naturaleza, según las zonas». De esa manera, se pueden tomar algunas mediadas.

En este sentido, apuntó que «podemos saber si la gente no está concienciada, si las papeleras o contenedores no están bien situados o si se trata de una zona ventosa». Pero aún así, «lo cierto es que no hay excusas válidas, porque todos podemos llevarnos con nosotros la basura que hemos generado y tirarla al llegar a casa». Una de las conclusiones el año pasado fue «que de lo que más tira la gente al suelo son colillas. Así que ya sabemos que este es un colectivo sobre el que hay que trabajar».

Las personas que deseen participar, deberán confirmar su asistencia a través de la página web www.proyectolibera.org. «Es necesario saber cuántas personas acudirán por zona, para poder proveerles del material adecuado», explicó González.

De los ocho puntos de recogida, tres ya están cerrados. Se trata de los organizados por los colegio Marcial Solana, de Villaescusa; y el Ramón Pelayo, de Santander, y los empleados de la fabrica Nestlé, en La Penilla. «Hay dos opciones de participar: o te apuntas para recoger u organizas un punto de recogida. Lo importante es que este día no pase desapercibido. En toda España se han sumado 400 puntos, organizados por asociaciones de todo tipo, desde de vecinos, ecologistas, Ampas...», afirmó.