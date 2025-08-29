Los que estiran la fiesta

Pues sí, señoras y señores: agosto hace mutis estos días y para muchos es hora de despedidas, de últimos chapuzones, de cenas de hasta el ... año que viene y de echarse a temblar al saber tan cerca la vuelta al cole. Para algunos, gran alivio; para otros, tremenda pereza. Y las fechas marcan las agendas en Cantabria con hitos muy propios. En Santander y Noja se dice adiós al mes con un programón festivo por los Santos Mártires. En Laredo sacan el pañuelo con la Batalla de Flores y, en el valle de Buelna, todavía este finde quedan ganas de tribus y romanos. A los que os resistís a dar carpetazo al estío, os van algunas ideas. Con el aviso de siempre: la lista no es completa porque -ni siquiera hace falta que te lo recuerde-, Cantabria es infinita.

Santander y Noja, con los mártires

La capital vuelve a la carga con conciertos, folclore, otros célebres fuegos artificiales y el mercado romano para honrar a los Santos Mártires. Este festejo es bastante más tranquilo que el de Santiago, aunque el programa de citas está repleto hasta este domingo 31. Te lo dejamos enterito aquí.

Ampliar Mercado romano de Santander. Hay de todo.

También Noja festeja a los santos Celedonio y San Emeterio y también lo hace con fuegos artificiales, que se lanzan desde la playa de Trengandín. El ambiente empieza hoy, viernes, con un tributo a Joaquín Sabina (entre otros actos) y sigue con una convocatoria tras otra hasta el lunes día 1, que cierra con un torneo de bolos. Entremedias, todo esto.

Laredo, con su Batalla

Reconociendo el mérito deportivo de la campeona olímpica, mundial y europea de halterofilia Lydia Valentín, que será la Carrocista Mayor, este viernes Laredo se sumerge en el bullicio que siempre desata su Batalla de Flores, que cumple su 114 edición.

Ampliar

Once carrozas creadas por seis agrupaciones competirán en belleza y también por hacerse con la onza de oro que este año dona el empresario Pelines, que quiere reconocer el trabajo de los artesanos.

En Ramales se suma San Ramón

En Ramales de la Victoria el cierre del mes se dedica a los mayores (su fiesta fue ayer, jueves), a los niños (hoy es su Día, con mayúsculas) y mañana, sábado, se centran en festejar a San Celedonio y San Emeterio con una traca a las 03.00 horas con la que darán el do de pecho final. Por si todo esto no fuera suficiente, el domingo se vuelcan con San Ramón y se pasan, otra vez, todo el día en la calle, con concursos, romería, reparto de chorizos a la sidra, un bingo y una verbena.

Los Corrales, con sus Guerras

Ampliar

Las Guerras Cántabras concluyen este domingo pero, hasta entonces, siguen al pie del cañón. En Los Corrales está montado el mercado de época y, además, este viernes hay una marcha de antorchas y muchos otros actos antes del concierto folk que sirve de colofón a la jornada. Sábado y domingo, más de lo mismo: concursos y escenas teatralizadas copan las horas antes del desfile general de tribus y legiones a las 18.00 horas del día 31. Este precede al apagado del fuego sagrado y ¡hasta el año que viene!

¿Estás saturado de fiestas? En Torrelavega te dan otra opción, en el Mercado Nacional. Allí acogen de viernes a domingo un concurso morfológico de caballos y se podrán admirar 90 ejemplares de pura raza española... así que nunca mejor dicho lo de admirar. Los dos últimos días, de forma paralela, se instala un mercadillo de productos agroalimentarios.

Ahora solo queda elegir destino. A por ello.