El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fuegos artificiales tal día como hoy, hace un año, en Santander. Héctor Díaz
Agenda de planes para el fin de semana

Los que estiran la fiesta

En Santander y Noja se dice adiós a agosto con un programón festivo por los Santos Mártires. En Laredo sacan el pañuelo con la Batalla de Flores y, en el valle de Buelna, todavía este finde quedan ganas de tribus y romanos

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:38

Pues sí, señoras y señores: agosto hace mutis estos días y para muchos es hora de despedidas, de últimos chapuzones, de cenas de hasta el ... año que viene y de echarse a temblar al saber tan cerca la vuelta al cole. Para algunos, gran alivio; para otros, tremenda pereza. Y las fechas marcan las agendas en Cantabria con hitos muy propios. En Santander y Noja se dice adiós al mes con un programón festivo por los Santos Mártires. En Laredo sacan el pañuelo con la Batalla de Flores y, en el valle de Buelna, todavía este finde quedan ganas de tribus y romanos. A los que os resistís a dar carpetazo al estío, os van algunas ideas. Con el aviso de siempre: la lista no es completa porque -ni siquiera hace falta que te lo recuerde-, Cantabria es infinita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  2. 2

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  3. 3 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía
  4. 4

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  5. 5

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  6. 6

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  7. 7

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  8. 8

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  9. 9

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  10. 10

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los que estiran la fiesta

Los que estiran la fiesta