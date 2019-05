Fin de semana soleado y animado por el fútbol, los videojuegos y comics y las tradiciones regionales Cantabria Este fin de semana cambiamos de mes, hará mucho calor, tenemos una cita con Cantabria Alternativa, hay que estar atentos al Racing, que se la juega en Mallorca, y los más pequeños celebran su Día Infantil de Cantabria en La Magdalena SUSANA ECHEVARRÍA Santander Viernes, 31 mayo 2019, 07:32

Esto se va animando. Estamos a 21 días de que llegue oficialmente el verano, pero en Cantabria ya se siente el calor. Este fin de semana cambiamos de mes y entramos en junio. Se esperan temperaturas veraniegas en toda Cantabria para poder disfrutar de todas las actividades programadas. Hay planes para todos los públicos, excepto para esos 'pobres estudiantes' que afrontan el sprint final del curso. Prepárense para un fin de semana de música, cine, una nueva edición de Cantabria Alternativa, las fiestas de la Virgen del Mar en Santander, la prueba de carretera de los 10.000 del Soplao, un concierto de David Bustamante, el Día Infantil de Cantabria en La Magdalena y para pegarse a la tele y ver al Racing jugar el partido de vuelta del play off de ascenso a Segunda División y quien sabe si para celebrarlo.

Viernes, día 31 de mayo Un vermut, música y cine

Hay que empezar el viernes bien y antes de entrar en faena, lo mejor es tomarse un aperitivo, un buen vermut y unas rabas. Te proponemos una selección de establecimientos de Cantabria en los que se puede disfrutar de un buen vermut.

Seguimos a ritmo de música. Y tenemos para elegir. Dentro del ciclo de conciertos de primavera que organiza la Banda Municipal de Santander, a las 19.30 horas en la Plaza Porticada, ofrecerá el recital 'Imágenes de España'. Como artistas invitados, intervendrán Coros y danzas de Cantabria, dirigidos por Luis Escudero.

Y si prefiere algo más poderoso, el grupo Smoking Stones rinde homenaje a los Rolling Stones en la sala Black Bird, a partir de las 21.15 horas. Se podrá comprobar el poderío vocal que exhibe Sergio Ortiz, cantante de la banda y líder natural del proyecto.

También el cine puede ser un buen plan. Este viernes se estrenan, entre otras películas, 'Rocketman', que relata la vida del cantante, compositor y pianista británico Elton John (Taron Egerton) y 'La Corresponsal', que cuenta la vida de Marie Colvin (Rosamund Pike) fue una famosa periodista, que cubrió los acontecimientos en Kosovo y Sierra Leona y La guerra civil de Siria cuando trabaja para el periódico británico The Sunday Times.

Sábado, 1 de junio Cantabria Alternativa

Este sábado, las calles de San Román de la Llanilla se llenarán de fiesta al paso de una caravana musical. En el barrio santanderino sigue la celebración de su Virgen del Mar, la patrona de Santander.

A partir de las 11.30 horas, el Palacio de Exposiciones se llenará de amantes del manga, de los comics, de los videojuegos, de la fantasía porque llega una nueva edición de Cantabria Alternativa. Esta cuarta edición promete emociones fuertes, así que si no te lo quieres perder, consulta el programa en su web. Una de las novedades de este año viene de la mano de la comunidad @igerscantabria, que ha propuesto un 'instameet' entre sus usuarios. Se trata de una 'quedada' muy especial, «la primera que haremos disfrazados. Podremos mostrar otra faceta de Cantabria, que es mucho más de lo que la gente se espera», asegura el consultor y 'maniger' torrelaveguense Rubén Pelayo Lahera (@rundrack).

Y los 10.000 del Soplao terminan por este año con la disputa de la prueba de ciclismo en carretera este sábado, para la que están inscritos 1.000 ciclistas. A partir de las 8.00 horas se dará la salida a los ciclistas de carretera, que pueden elegir entre tres distancias: Cicloturista 122 km, Clásica 231 km y Gran Fondo 352 Km. Esta última es sólo para valientes.

Habrá fiestas en Meruelo, las de Nuestra Señora de los Remedios y en Santoña, donde se conmemoran los 205 años de la rendición francesa y el fin de la ocupación de la villa en 1814.

En Hermosa, los amantes de la música folk tienen una cita en el Festival Gabriela Folk, que celebra su decimosexta edición con actuaciones todo el día. Empieza a eso de las 12.00 horas y a la hora de la comida habrá una alubiada para todos los presentes.

El Cementerio de Ciriego va a ser el escenario del evento 'La Ciudad de los Muertos', que contará con la participación de la poeta Nieves Álvarez, el actor Tony Isbert, la fotógrafa Belén de Benito, el comunicador Adolfo Blanco, las bailarinas Carlota Argos y Alia Dovidena, la soprano Montserrat Obeso, la pianista Rosa Goitia y el músico Phil Grijuela. El cementerio retoma sus visitas con una jornada dedicada a la interpretación, la música, la palabra y el baile. La visita será a las 21.00 horas y gratis.

Para cerrar el sábado, nada mejor que pasarse por el restaurante El Redoble, en Puente Arce, donde las cenas son a base de picoteo y maridaje.

Domingo, 2 de junio Llega el esperado domingo

Este domingo puede llegar a ser un día grande en Cantabria. Amaneceremos con sol, por lo tanto no peligra la celebración del Día Infantil de Cantabria en La Magdalena. El año pasado la lluvia deslució ese evento en el que muchos niños de Cantabria se visten de montañeses y montañesas por primera vez en su vida. Pero esta vez lucirá el sol y habrá actuaciones, talleres, concursos, un mercado, deporte rural, un cross de atletismo y hasta el izado de bandera, que el pasado año no se pudo realizar. El escenario, el recinto de la Península de la Magdalena.

Y a las 12.00, a la misma hora en que se iza la bandera de Cantabria en el Día Infantil de La Magdalena, comenzará el importante partido entre el Atlético Baleares y Racing. A una hora nada futbolera, llegará el partido de vuelta del play off de ascenso a Segunda División. El Racing se juega la vida en Mallorca. Algo más de un centenar de aficionados van a viajar hasta la isla para poder animar al equipo y, ya veremos, si podrán el ansiado ascenso. Pero el resto nos conformaremos con verlo y sufrir delante de la televisión. Cuatro lo retransmitirá en directo a partir de las las 12.00 horas, pero si no tienen una tele a mano, pero sí una conexión a internet, El Diario Montañés ofrecerá información en directo del partido. El equipo de Ania necesita, al menos, empatar para ganar la eliminatoria. Les sirve cualquier empate con goles, que les clasificaría, mientras que un nuevo 0-0 abocaría el partido a la prórroga. Por supuesto, si el Racing consiguiese el ascenso a Segunda este domingo, la idea es hacer un recibimiento al equipo esa misma noche del domingo y no descarten que sea la en la madrugada del lunes. Los jugadores tienen previsto volver de Mallorca en un vuelo chárter que aterrizará en Bilbao a eso de las 22.00 horas. #EsteAñoSí

Y después del partido habrá que reponer fuerzas. Recomendamos acercarse hasta La Maruca, para comer un riquísimo arroz en el restaurante Las Olas, que está celebrando unas jornadas especiales, con nuebos perecios y con la posibilidad de probar más de una especialidad de sus arroces.

Por la tarde, los fans de David Bustamente tienen una cita ineludible. El cantante de San Vicente de la Barquera presenta su nuevo disco 'Héroes en tiempos de guerra'. Se trata de su décimo álbum de estudio. El concierto de Bustamante será a partir de las 19.00 horas en el Palacio de Festivales. Y todavía hay entradas.