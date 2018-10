El puente de Ampuero pierde su placa El alcalde de Ampuero, Patricio Martínez, muestra el lugar donde se encontraba la placa. A la izquierda, el rótulo cuando fue colocado. / I. B. Hurtan el rótulo colocado el primer día de las fiestas de la villa, en el que se evoca una canción popular IRENE BAJO Ampuero Martes, 2 octubre 2018, 07:12

Tan solo se ha lucido 17 días. Es lo que han tardado en robar la placa del puente de la farmacia de Ampuero, que se inauguró el día del chupinazo -7 de septiembre- de manera provisional y el pasado día 13, definitivamente. El rótulo fue sustraído durante la noche de este domingo, puesto que durante el día estaba en su sitio y ayer el puente amaneció sin él.

El alcalde de Ampuero, Patricio Martínez, no pudo reprimir su malestar con este robo del que no daba crédito puesto que, aunque hay una elevada incidencia de vandalismo en el pueblo, «normalmente las placas y la simbología se respetan». No sólo el alcalde manifestó ayer su indignación, sino que los vecinos que pasaban por la zona expresaron su ofensa.

«Es indignante el vandalismo que hay en Ampuero que no respetan ya ni símbolos que son propios del pueblo», lamentó Martínez.

El letrero contenía un extracto de una antigua canción popular que hablaba, precisamente de este puente. Para el alcalde no se trata sólo de daño material, sino que «es un daño qué afecta la idiosincrasia del pueblo» y «que lo hayan arrancado y destruido me parece bochornoso, patético y penoso». Los hechos serán denunciados ante la Guardia Civil y el regidor anunció también que se realizarán las pesquisas necesarias para descubrir al autor o autores de este agravio.