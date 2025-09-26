Podemos pregunta en Bruselas si la obra del Monte Arna en Somo cumple la normativa La agrupación morada cuestiona la actuación que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de Ribamontán al Mar y que fue paralizada por las dudas sobre su viabilidad en una zona protegida

Lucía Alcolea Santander Viernes, 26 de septiembre 2025

La Agrupación Política Podemos Cantabria ha registrado en Bruselas una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea sobre las obras de adecuación del Monte Arna, ubicado en Somo, Ribamontán al Mar, cuyos trabajos fueron paralizados este verano por las dudas en torno al material empleado en este entorno protegido, que es Área de Actuación Integral Estratégica. Después de que la Junta Vecinal de Somo pidiese explicaciones al Ayuntamiento -en manos del PRC- y le instase a comprobar el cumplimiento de la normativa al respecto, el Consistorio pausó las labores sobre el terreno, que ya se encontraban avanzadas en un 90%. El resultado de las mismas, que ya se perfila sobre el terreno, causó además una fuerte oposición ciudadana que se tradujo en una concentración en el propio Monte Arna. La actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística y está financiada con fondos europeos (supone una inversión cercana a los 300.000 euros),

Ahora el tema vuelve a salir a colación a raíz de la iniciativa de Podemos, que ha preguntado en Bruselas «si la ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental y de Evaluación de Repercusiones Natura 2000 vulnera la Directiva Hábitats, la Directiva Aves y el Reglamento europeo de restauración de la naturaleza. Paralelamente, la formación morada ha presentado alegaciones ante la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, reclamando la paralización del proyecto por ser incompatible con el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y con la legislación ambiental europea y estatal.

El planteamiento del plan turístico sobre el Monte Arna plantea, explican, «la creación de seis nuevos accesos perimetrales, la rehabilitación de una ruina para centro interpretativo y la instalación de un circuito de running y un área de calistenia con estructuras permanentes». Para Podemos, estas actuaciones tienen un carácter urbanizador y resultan incompatibles con la finalidad de regeneración ambiental establecida en el POL. En base a su razonamiento, solicitan «que se deniegue la autorización del proyecto».

Planta venenosa

Con todo, este periódico ha tratado de ponerse en contacto con el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón, para aclarar en qué situación se encuentra en este momento la obra y si se concluirá o se dará marcha atrás. Además, hay otro aspecto que ha despertado la alarma entre los vecinos y es que denuncian que la tierra que se ha empleado en el pinar de Somo ha provocado el supuesto crecimiento de una especie de planta venenosa denominada estramonio, un extremo que este periódico tampoco ha podido confirmar.