Abierto el plazo de inscripción para el Campamento de Verano y el Campamento Urbano de Suances Las personas interesadas pueden recibir más información o formalizar la inscripción en la Casa Joven municipal DM . Santander Martes, 21 mayo 2019, 15:52

Con la llegada de la época estival llegan dos de las propuestas clásicas del verano de Suances: el campamento urbano y el campamento de verano. Dos iniciativas dirigidas a la juventud suancina «que cuentan con una buena aceptación y una gran participación año tras año».

Así lo ha señalado el concejal de Juventud, Fran Gascón, quien ha recordado que ambas propuestas se enmarcan dentro del programa de actividades de ocio alternativo y de calidad que desarrolla el Ayuntamiento a lo largo de todo el año y que se intensifica durante los periodos de vacaciones y descansos escolares.

«El objetivo principal es proporcionar una alternativa de tiempo libre saludable para que los chavales puedan practicas deporte y realizar talleres, dinámicas diversas y juegos grupales, al tiempo que conocen gente y disfrutan de un ocio de calidad», ha explicado el Edil.

Además, ha señalado que con estas actividades también se intenta facilitar, en la medida de lo posible, la conciliación de la vida familiar y laboral durante los periodos no lectivos. Y todo ello con precios asequibles para garantizar la igualdad de oportunidades.

Las personas interesadas en recibir más información o formalizar la inscripción, deberán dirigirse a la Casa joven municipal. El horario de atención al público es: por las mañanas, de lunes a miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y por las tardes, de lunes a domingo de 17.00 a 21.00 horas.

Campamento de verano

Según ha detallado Fran Gascón, este año el Campamento de Verano se va a desarrollar en el Albergue Juvenil de Alto Campoo (Brañavieja) y tendrá un precio para los empadronados en el municipio de 115 euros (lo que incluye desplazamiento, manutención, seguro, monitores, actividades,…).

En esta ocasión, se ha querido hacer un esfuerzo para establecer dos turnos en función de la edad de los participantes. El primero, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, se llevará a cabo entre el 4 y el 9 de agosto. El segundo, para chavales de entre 13 y 17 años de edad, se desarrollará del 18 al 23 de agosto.

Cabe recordar que las plazas son limitadas y que el plazo de inscripción concluye el 19 de julio.

Campamento urbano

En cuanto al campamento urbano, es una iniciativa ya consolidada dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años de edad. En esta ocasión, se va a desarrollar durante los meses de julio y agosto en las Instalaciones Fundación Quintana.

En cuanto al horario, es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, aunque existe un servicio de madrugadores desde las 8.00 horas para aquellas familias que lo necesiten.

Las inscripciones deberán realizarse antes de las 21.00 horas del miércoles anterior a la semana de inicio de la participación en la actividad. Las plazas son limitadas y no se reservan (es decir, no se formalizan si no presentan junto a la documentación requerida).

Por eso, una vez comenzado el campamento, se aconseja consultar la existencia de plazas por si estuviesen completas.