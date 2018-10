«Hay que abrir cuando anuncian trombas de agua, pero lo vamos a arreglar pronto» Aliviadero. Imagen del vertido de aguas sucias tomada el domingo. / DM El canal del Espadañal deja otro reguero de aguas sucias en Suances. Un vertido con los días contados, dice el alcalde, pero que se hace «tarde y mal» según la oposición ELENA TRESGALLO Suances Martes, 16 octubre 2018, 07:20

Vecinos y partidos políticos denunciaron ayer un nuevo vertido de aguas fecales al arenal de La Concha en Suances, procedente del canal del Espadañal. El Ayuntamiento se vio obligado a abrir una zanja en la playa el domingo, a la altura del aliviadero del viejo Ciaboga, ante la previsión de la llegada de una tromba de agua «para prevenir inundaciones» en la zona. Esto provocó que, de nuevo, se volviesen a contemplar las tristes imágenes de las aguas sucias discurriendo por el arenal. El alcalde, Andrés Ruiz Moya, reconoció ayer la problemática pero anunció que pronto llegaría la solución a través de un proyecto financiado por la Dirección General de Medio Ambiente por importe de 105.000 euros.

«Esa boca es lo que alivia el regato del Espadañal, y que tenemos que abrir cada vez que anuncian grandes temporales o trombas de agua, porque sino se nos inunda la zona del Espadañal, las discotecas y el entorno del parque», explicó. Una imagen que, según avanzó, no tardará en desaparecer. «Lo vamos a resolver porque la Dirección General de Medio Ambiente va a financiar un proyecto que hemos redactado y que se sacará a licitación antes de fin de año», reflejó. «No se si esa puede ser una solución al cien por cien, pero sino lo será al noventa, hay que recordar que todas las corporaciones que han pasado por este ayuntamiento han tenido el mismo problema y no lo han solucionado», incidió.

«A final de año se va a licitar un proyecto que va a solucionar el problema» Andrés Ruiz Moya | Alcalde

Por primera vez, Ruiz Moya reconoció a este periódico que existía la posibilidad de que «una pequeña parte» de las aguas que alivian a la Concha puedan tener origen fecal. «Seamos realistas no es descartable que haya un tubo o dos, pero no lo sabemos», dijo, tras explicar que, de ser así, esta conectado a un canal que «se va a independizar por completo», con la instalación de un colector que se conectará «exclusivamente» al regato del «Espadañal con aguas pluviales, «aguas limpias», repitió. Con esa obra quedaría zanjado el problema según su versión.

Críticas de la oposición

No obstante la oposición, PP y PRC, no está tan de acuerdo con el regidor, porque cree que las obras llegan tarde y están mal planteadas, además de criticar que no se apueste por un proyecto más ambicioso y reprochar que se haya desviado el dinero para saneamiento en «parques y asfaltados».

«Ha habido mucho dinero, pero no hemos visto gastar ni un euro en saneamiento» Paulino Martín Portavoz del PP

En este sentido, el portavoz del PP, Paulino Martín, recordó que en 2007 el contrato del agua preveía seis millones de inversión, tres en obras de mejora del abastecimiento y saneamiento. «Ha habido mucho dinero y no hemos visto gastar ni un euro en lo que tenía que ser», afirmó. Un dinero cuyo gasto, según el PP, tampoco se ha justificado. A la par, insistió que también percibe más de 200.000 euros anuales por el 25% de recaudación de Acciona y que, sin embargo, tampoco se ha invertido en eso. Añadió también que, en 2017, el alcalde sacó proyecto por importe de 650.000 euros, «que ahora rebaja a 105.000».

«Son aguas fecales continuas, ni son sedimentos ni restos como dice la consejera» David Gómez | Portavoz del PRC

Por su parte, el portavoz del PRC, David Gómez, criticó que el alcalde llevase todo el verano escudándose en la consejera de Medio Ambiente que aseguró en el Parlamento que lo que salía del aliviadero eran «sedimentos o restos de limpieza» del Ayuntamiento. «Ese problema lo conoce todo el pueblo, lleva muchos años y no por ello hay que dejarlo así. Todos saben que los edificios de la Concha vierten a ese colector y son aguas fecales continuas, ni son sedimentos ni restos», dijo. Respecto al proyecto que ha presentado el alcalde, los regionalistas lo ponen en cuarentena. «Porque en ese proyecto no se contempla regularizar la red de saneamiento y, por lo que conocemos, solo se va a canalizar ese caudal y las aguas fecales las van a lanzar con un emisario a media playa y sin tratar».