El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La piedra de grandes dimensiones en el medio de la carretera a Brenes. DM

El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes

Tras recibir el aviso de vecinos que habían pasado por la carretera, Pablo Gómez se acercó al lugar y, al comprobar el alto riesgo de accidente, se encargó de apartarla

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Arenas de Iguña

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

El alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, ha tenido que utilizar su tractor para apartar una gran roca que había caído en la carretera de acceso al alto de Brenes, «ante el riesgo que suponía para los conductores».

Precisamente fueron personas que circulaban por esa vía las que le alertaron de la presencia de una piedra de grandes dimensiones, desprendida de la ladera por las fuertes lluvias caídas en toda la comarca central estos últimos días.

El veterano regidor se trasladó al lugar y, tras ver la dificultad que entrañaba mover la roca, se fue para su casa y volvió con su tractor, con el que logró apartar hacia la cuneta el obstáculo que, además de ser un peligro para cualquier automovilista, estaba en una curva pronunciada en un día en el que, por momentos, la visibilidad era muy reducida.

«No podíamos esperar, había que quitarla»

Además, el gran tamaño de la roca prácticamente obstaculizaba el paso. «No podíamos esperar, había que quitarla cuanto antes, porque, si no, por la noche iba a constituir un peligro mayor».

La roca retirada con el tractor del alcalde. DM

El alcalde relató que el desprendimiento se produjo cerca del lugar que conocen en Arenas de Iguña como 'Prauco'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  5. 5

    Los 40 años de Terminal Sur
  6. 6

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  7. 7 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  8. 8

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  9. 9

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos
  10. 10

    Telefónica propone en su nuevo ERE la salida de 40 de los 91 trabajadores de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes

El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes