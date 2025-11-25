El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes Tras recibir el aviso de vecinos que habían pasado por la carretera, Pablo Gómez se acercó al lugar y, al comprobar el alto riesgo de accidente, se encargó de apartarla

La piedra de grandes dimensiones en el medio de la carretera a Brenes.

Nacho Cavia Arenas de Iguña Martes, 25 de noviembre 2025, 19:47

El alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, ha tenido que utilizar su tractor para apartar una gran roca que había caído en la carretera de acceso al alto de Brenes, «ante el riesgo que suponía para los conductores».

Precisamente fueron personas que circulaban por esa vía las que le alertaron de la presencia de una piedra de grandes dimensiones, desprendida de la ladera por las fuertes lluvias caídas en toda la comarca central estos últimos días.

El veterano regidor se trasladó al lugar y, tras ver la dificultad que entrañaba mover la roca, se fue para su casa y volvió con su tractor, con el que logró apartar hacia la cuneta el obstáculo que, además de ser un peligro para cualquier automovilista, estaba en una curva pronunciada en un día en el que, por momentos, la visibilidad era muy reducida.

«No podíamos esperar, había que quitarla»

Además, el gran tamaño de la roca prácticamente obstaculizaba el paso. «No podíamos esperar, había que quitarla cuanto antes, porque, si no, por la noche iba a constituir un peligro mayor».

Ampliar La roca retirada con el tractor del alcalde. DM

El alcalde relató que el desprendimiento se produjo cerca del lugar que conocen en Arenas de Iguña como 'Prauco'.