José Manuel Cabrero, alcalde de Miengo, critica la organización de la Policía Local. Pretende que haya agentes de servicio todos los días y que los policías estén más tiempo en la calle y menos en la oficina del Ayuntamiento.

El nuevo alcalde de Miengo, José Manuel Cabrero, ha denunciado el acuerdo firmado en la anterior legislatura por su predecesor, Jesús Jara, y la Policía Local y pretende que los tres policías trabajen de manera alterna, de forma que no haya ningún día sin servicio, tal y como ocurre ahora, que ni el lunes ni el martes hay agentes para prestarlo. «Ellos quieren trabajar los tres en sábado y domingo y descansar lunes y martes, por lo que no hemos llegado a un acuerdo», lamenta el alcalde, que además explica que, considerando que por cada hora reciben 33,94 euros, el coste del trabajo de cada uno de los policías cada sábado o domingo asciende a 251,72 euros, este importe diario habría que multiplicarlo por tres, por las personas que son, y después, por los dos días del fin de semana, «lo que da un total de 1.629 euros cada fin de semana por este servicio». Cabrero también consideró que «los precios que ellos tienen son desorbitados» y comentó que «quieren cobrar las horas de los sábados y domingos como si fueran horas extras, cuando no lo son, porque descansan lunes y martes y en tal caso sería como días festivos trabajados».

El asunto salió a la luz cuando el portavoz del Partido Popular, Marino García, criticaba en el último pleno celebrado en el municipio, donde se aprobaba una retribución para los concejales que hacía que se tuviese que cuadruplicar el presupuesto para este fin, que «después pasa que no hay dinero para el servicio de la Policía Local, y resulta que hay determinados días que no se presta».

En respuesta, el alcalde detalló que a la semana siguiente de tomar posesión, los policías le plantearon una reunión para presentarle un documento. «Ese documento era uno que había firmado el anterior alcalde, donde se dice que tienen que trabajar de lunes a viernes entre los meses de septiembre y junio un policía por la mañana y dos por la tarde; y los meses de julio y agosto, que lo pueden hacer trabajando los fines de semana», explica Cabrero, que prosigue exponiendo que su respuesta fue que quería «que todo siga como está y que si había eso establecido pues que siga», pero que no veía normal que el fin de semana trabajen tres policías y que los lunes y los martes no haya nadie, «y que trabajen los tres miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo».

El regidor considera demasiado elevado el coste del servicio en los fines de semana

Así las cosas, su propuesta es «que trabajen dos policías y otro que trabaje en el turno de mañana o como lo venían haciendo en la época en que no es de verano». Tras la negativa por parte de los policías, el alcalde planteó invalidar el acuerdo firmado por Jara, proponiendo precisamente «que en los meses de verano sigan trabajando como el resto del año».

Indagando sobre el asunto, Cabrero tuvo conocimiento que «en el verano de 2017 se habían pasado de dinero y hubo problemas incluso para hacer los pagos porque sale una barbaridad de dinero», y que el acuerdo original, que se firmó en 2016, fue revocado en 2018 por alto coste que suponía, algo que el alcalde dijo que se le ocultó.

Por otro lado, el alcalde también pretende cambiar la dinámica del trabajo y, «si actualmente se pasan casi el 80% de su jornada laboral en la oficina del Ayuntamiento, que sea al revés, que se pasen el 80% o más en la calle, que les vean los vecinos que les vea la gente».

En definitiva el alcalde ha manifestado que procurará «llegar a un acuerdo que sea factible y satisfactorio para ambas partes, tanto para el Ayuntamiento como para los policías». En la mañana de hoy habrá una reunión en la que Cabrero debatirá con el delegado sindical y los policías de Miengo el horario de trabajo de los agentes