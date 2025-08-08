La N-611 entre Polanco y Barreda soporta un tráfico diario de hasta 1.600 camiones

La Mesa de Movilidad del Besaya solicitará una reunión al nuevo delegado del gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para abordar el problema del exceso de ... tráfico pesado que atraviesa la Nacional 611 a su paso por Polanco y Barreda (Torrelavega). Un asunto que recobra actualidad, tras el accidente del pasado 31 de julio, cuando un camión cargado de bloques de cemento volcó a la altura de Requejada, provocando retenciones y daños materiales. Y es que, según recuerda ahora esta plataforma ciudadana, los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento arrojan cifras muy saturadas de tránsito. «Pasan diariamente entre 1.100 y 1.600 camiones diarios», destacan.

Se trata de datos oficiales que se han recogido en el dispositivo medidor (aforador) que se colocó por el Ministerio de Fomento en la llamada rotonda de Rinconeda, fronteriza entre los términos municipales de Torrelavega y Polanco. «Esto es una barbaridad y esto lo sabemos hace muchísimos años», valoraba el portavoz de la Mesa de Movilidad del Besaya, Javier Polanco, tras el último accidente grave registrado en la zona con un camión y que rozó la tragedia. Y es que es una zona en la que los propios vecinos se quejaban ese día del exceso de tráfico, pero también de la velocidad a la que pasan estos vehículos pesados o los turismos y la «falta de seguridad» o elementos que les frenen en una zona que ya está «altamente urbanizada».

Polanco explica ahora que evitar el paso de camiones por esta zona es «posible» con la colaboración de las empresas, en especial de la factoría belga Solvay que es la que «más vehículos pesados» recepciona en la zona. Recuerda este portavoz que tienen «una responsabilidad corporativa» y pone sobre la mesa varias opciones para desviar el tráfico por la travesía de Requejada y la Avenida de Solvay. «Nosotros proponemos que se negocie con la empresa el desvío de las rutas de camiones», explica este portavoz que asegura que, mientras se llega a una solución definitiva, también se pueden tomar «decisiones paliativas» como desviar los mismos a través de la nueva carretera Viveda-Dualez, aprovechando que la misma «está a punto de inaugurarse y que no es una zona muy poblada».

Un pico de más de 30.000 vehículos en época estival Según los datos recogidos por el aforador de tráfico instalados en la travesía de Rinconeda, el problema de este vial no solo es el exceso de tráfico pesado, sino también la sobresaturación de turismos que suelen utilizar esta vía para acceder a municipios turísticos como Suances, Miengo e incluso Santillana del Mar y ciertos puntos de Torrelavega. Así, y según los últimos datos publicados que datan del año 2023, el pico máximo de tráfico de automóviles se registró un viernes de agosto con 30.000 pasadas.

La otra opción, que desde la Mesa de Movilidad del Besaya ya se apuntó en el año 2020 al propio Ayuntamiento de Polanco, es desviar el tráfico pesado por Requejada. Para ello, se utilizaría el acceso de la A-67 por la localidad en dirección a la rotonda de acceso a la zona industrial Polanco-Mar y, de ahí, retomar el vial ya existente paralelo a la vía del tren en dirección a la factoría Solvay, cercana a la estación de Barreda. Esta última opción requeriría de la adecuación de la carretera y de la colaboración de la empresa, que tendría que trasladar su parte de recepción logística desde la entrada de Barreda a la zona trasera por Polanco.

Humanizar la travesía

La propuesta «más importante» que lleva haciendo hace tiempo la Mesa de Movilidad del Besaya, en la de la «integración urbana de la antigua N-611 a su paso por Requejada», calmando el tráfico con las opciones antes mencionadas sobre la mesa y procediendo a una remodelación del vial. La apuesta es, según destaca su portavoz, «promover planes de transporte sostenible, en los que se de más protagonismo al peatón y a la bicicleta, ya sea mediante la construcción de un carril bici segregado o el pintado de un itinerario seguro para el ciclista sobre la calzada», señaló.

A juicio del colectivo, la travesía de Requejada –que sigue siendo titularidad del Ministerio de Fomento– tiene la anchura suficiente para «humanizar» el vial con la construcción de aceras, plantación de arbolado y habilitar el mencionado carril bici.