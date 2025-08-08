El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un camión cargado de bloques de cemento tuvo un accidente hace unas semanas, dañando una casa y un muro. E. T.

La N-611 entre Polanco y Barreda soporta un tráfico diario de hasta 1.600 camiones

La Mesa de Movilidad del Besaya solicitará una reunión con Delegación de Gobierno para pedir actuaciones y «humanizar» la antigua carretera nacional

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Polanco

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:06

La Mesa de Movilidad del Besaya solicitará una reunión al nuevo delegado del gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para abordar el problema del exceso de ... tráfico pesado que atraviesa la Nacional 611 a su paso por Polanco y Barreda (Torrelavega). Un asunto que recobra actualidad, tras el accidente del pasado 31 de julio, cuando un camión cargado de bloques de cemento volcó a la altura de Requejada, provocando retenciones y daños materiales. Y es que, según recuerda ahora esta plataforma ciudadana, los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento arrojan cifras muy saturadas de tránsito. «Pasan diariamente entre 1.100 y 1.600 camiones diarios», destacan.

