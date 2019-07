Lorena Pérez Velarde | Alcaldesa de Cieza (PSOE) «El objetivo está en revertir la despoblación» Lorena Pérez Velarde, alcaldesa de Cieza, en su despacho del Ayuntamiento. / Cavia Un pacto a tres entre PSOE, PRC y Ciudadanos ha permitido a Lorena Pérez ser la primera alcaldesa socialista en el Ayuntamiento de Cieza NACHO CAVIA Cieza Lunes, 8 julio 2019, 07:57

Le ha costado hacerse a la idea. En la semana previa a la sesión de investidura se había dado por imposible el pacto que podía hacer alcaldesa de Cieza a Lorena Pérez ante el alejamiento de posturas con el que iba a ser concejal de Ciudadanos. Una circunstancia que también afectaba a la tercera y necesaria pata de ese banco, el edil regionalista. Pero pocas horas antes del pleno de investidura se llegó a un acuerdo que ha permitido a Lorena Pérez convertirse en la primera mujer y primera socialista que dirige la Corporación de Cieza.

–Tras unas horas de vértigo, ¿ya se ve como alcaldesa?

–Si te soy sincera todavía me cuesta hacerme a la idea. Cada día, cada vez que por la mañana me acerco al Ayuntamiento, me cuesta creer lo que está ocurriendo. Así que lo primero que quiero hacer en esta ocasión es agradecer a PRC y Ciudadanos la oportunidad y la confianza depositada en mí.

–¿Cómo han sido los primeros días al frente del Ayuntamiento?

–Una locura, hay mucho con lo que ponerse al día y muchas cosas por las que quiero empezar. Sí es cierto que ha sido un comienzo intenso y con muchas ganas. Pero también es cierto que así lo esperaba.

–¿Qué plan de actuación tiene para estas primeras semanas?

–Sinceramente, me estoy poniendo al día y le estoy dando prioridad al día a día del Ayuntamiento, que ya está siendo bastante.

–Comienza la legislatura con un pacto 'in extremis' a tres, ¿complicado?

–Las negociaciones han sido complicadas, en cierto modo como toda negociación, pero con diálogo y trabajo no hay imposibles. El secreto está en escuchar a todas las partes tanto como en hablar para tener las cosas claras. Creo que los tres partidos hemos demostrado que capacidad de entendimiento no nos falta por el bien del municipio.

–¿Habrá concejales liberados para trabajar en el Ayuntamiento?

–Mi intención es trabajar a tiempo completo por mis vecinos, pero al ser un municipio tan pequeño no puedo tener dedicación exclusiva. Pero eso no quita para que dedique todas las horas necesarias y más. No habrá más liberados dentro de la Corporación.

–¿Qué prioridades se marca para los próximos meses?

–Mejorar los servicios sociales, y de hecho ya hemos comenzado ampliando las horas de asistencia domiciliaria; recuperar servicios como la apertura del punto limpio, algo que ya hemos conseguido hacer cada miércoles; o la total transparencia del Ayuntamiento. Tenemos muchos proyectos en marcha y estamos marcando las pautas a desarrollar los próximos cuatro años.

–En el capítulo de obras, ¿alguna que quiera afrontar cuanto antes?

–Una obra muy necesaria y a la vez con alguna complicación es la pista de las Alneras, en Collado de Cieza. Está en muy malas condiciones y con mucho peligro de desprendimiento. Ahora mismo está cortada por el peligro que entraña transitar por ella. La hemos precintado y agilizaremos una solución que será complicada. Pero no descansaremos hasta que nos atiendan donde sea necesario.

–También ha hablado de un ayuntamiento de puertas abiertas…

–Y así es, todas las mañanas y alguna tarde estaré en el ayuntamiento para recibir y escuchar lo que mis vecinos necesitan o me quieren proponer. El ayuntamiento es de todos y está a su disposición. No habrá distinciones ni puertas cerradas.

–¿Qué otros proyectos le gustaría llevar a cabo en el valle?

–Nuestro principal proyecto es revertir la despoblación y trabajar para rejuvenecer el municipio. La mejora de la recepción de televisión e internet es otro objetivo, como el de mantener los centros cívicos en marcha o mejorar y acometer la reparación de los parques infantiles adaptándolos a todas las necesidades. Eliminar en todo lo posible las barreras arquitectónicas haciendo de Cieza un municipio accesible y para todos es otra de las intenciones.

–¿Cuál será el primer proyecto que llevará bajo el brazo al futuro Gobierno regional?

–Ya se pueden ir preparando porque voy a llevar una carpeta llena de proyectos, no se va a salvar ninguna de las nuevas consejerías. Pero todavía no puedo definir ningún proyecto porque es algo que decidiremos con los socios de gobierno. Así trabajaremos en este Consistorio.

–¿Las Escuelas Unitarias de Cieza tienen futuro?

–Esa es una cuestión que nunca he dudado, siempre he apostado por la Escuela Unitaria y desde el Ayuntamiento lucharemos porque continúe. Esta semana hemos visitado el colegio para ver su estado. Es una de las primeras cosas que he hecho.

–También quiere revitalizar las fiestas y el área cultural...

–No todo van a ser obras y servicios, las fiestas y la cultura también son muy importantes para nosotros, es una buena manera de que se relacionen los vecinos. Como he dicho muchas veces uno de nuestros objetivos es dar vida y disfrutar de nuestro municipio.

–¿Se dará el empujón definitivo al hermanamiento con la Cieza murciana?

–Siempre he creído que el hermanamiento era una gran idea y es un proyecto en el que quiero seguir trabajando. Siempre contando con los que han trabajado en él hasta hora. También en este caso debo decir que una de las primeras llamadas que hice fue al alcalde murciano y estamos de acuerdo en sellar ese hermanamiento.

–Otra de las cuestiones que quiere lograr es el área de servicio de la Autovía de la Meseta.

–Claro. Ya me he puesto en contacto con responsables del área para conocer la situación de un proyecto que se ha licitado cinco veces y otras tantas ha quedado desierto. Me han adelantado que la situación es más que complicada, pero no desistiré de solicitarlo los cuatro años de legislatura porque es un proyecto muy importante para el valle.