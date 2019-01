«Pensé que 'La rubia' se me moría ahogada» 03:35 César Gutiérrez Somohano Los bomberos de Torrelavega rescatan a una yegua que quedó esta tarde atrapada en la ría de Cudón DANIEL MARTÍNEZ Cudón Miércoles, 23 enero 2019, 18:07

Los bomberos del parque municipal de Torrelavega han rescatado esta tarde a una yegua que había quedado atrapada en el interior de la ría de Cudón. Cuando comenzó el operativo, en el que también participó la Policía Local de Miengo, el animal se encontraba totalmente agotado y tan solo era capaz de asomar la cabeza sobre el agua. Además, tenía las extremidades en el fango y apenas era capaz de moverse.

«Pensé que 'La rubia' se me moría ahogada. Estaba agotada y ya ni siquiera intentaba salir a flote», explicaba el propietario, José Sánchez, desde la finca donde tiene sus animales, justo detrás del polígono industrial de la recta de Cudón. Él estaba presente cuando esta yegua entró en la ría, junto con otra compañera y un pequeño potro. «Hay por aquí un perro que cada vez que los ve se pone a ladrar como un loco. Los animales cogieron miedo con tan mala suerte que salieron para allá», cuenta. El potro y la segunda yegua pudieron salir por sus propios medios, pero 'La rubia' no. «Es que pesa como un camión. Se quedó clavada y no se podía mover».

El operativo de rescate comenzó alrededor de las 16.00 horas. Tras preparar una cuerda con la que sujetar al animal, dos bomberos se pusieron los trajes de agua y se acercaron al punto donde se encontraba aislada. Durante más de 15 minutos fue imposible convencerla de que comenzara a andar a pesar de las caricias que la hacían para que perdiera el miedo. Avanzó unos metros, pero después volvió a quedarse estática. Incluso se pensó en acercar otro caballo para que 'La rubia' estuviera más confiada, pero justo en ese momento se decidió y logró llegar hasta la orilla, donde fue puesta a salvo.