Un barco rescata a tres socorristas en Suances y la empresa de salvamento dice que fue «una trampa» La nueva empresa encargada del servicio de vigilancia en las playas de la villa, Aunar Group, niega que se tratara de un rescate y califica lo ocurrido como «una jugarreta» SARA TORRE Santander Viernes, 22 junio 2018, 12:09

«Acabo de sacar a tres socorristas de la playa de La Concha, con el barco; se encontraban sin aletas, fuera de El Torco, intentando nadar a contracorriente. ¿Esa gente es la que nos quiere salvar a nosotros?». Con estas declaraciones estaba servida una polémica, que ya se había iniciado al difundirse la noticia de que la empresa Aunar se encargaría de la vigilancia y socorrismo en las playas de Suances, en detrimento de Cruz Roja, la otra licitante.

Rápidamente, la información se difundió como la pólvora. Su autor, David Martínez, explicó a este periódico que iba en el barco y se metió en la zona de El Torco, a la altura del faro, cuando vio a tres chicos, dos de ellos con traje y otro sin él. «Dimos la vuelta por delante de ellos y lo dejamos así, y luego a la vuelta, vimos que estaban nadando para la zona de la barra», explica. «Cuando me acerqué, vi que no eran trajes de neopreno, sino de licra, sin aletas y sin nada. Les pregunté. Dos estaban bien y otro me hacía como que no con la mano», asegura, y añade que «no veían que hay una corriente que sale da la ría y otra que es la que les metía a ellos y pensaban que yendo hacia la draga podrían entrar pero no sabían que había otra corriente más fuerte que les sacaría fuera».

El vecino dice que supo que eran socorristas una vez que se subieron a su barco y se lo comentaron, lo que considera que «no es normal», porque de esa manera la playa se quedaba prácticamente sin vigilancia, ya que según relata «sólo quedaba una persona en la arena más el responsable de la ambulancia».

La empresa Aunar niega el rescate y dice que es una «jugarreta» para «desprestigiarnos»

Por su parte, el coordinador de los socorristas de Suances, Bernardo Suárez, asegura que su empresa no tiene constancia de que ninguno de los trabajadores que estaba ayer trabajando haya sido rescatado, «porque además ninguno salió a la mar».

«Lo que sí sabemos es que ha habido tres chicos que son trabajadores, fuera de servicio, entrenando en la zona y en ningún momento se les ha rescatado, sino que les ha abordado una lancha de pescadores y se han puesto pesados para que se subiesen porque estaban en una corriente y por no generar una controversia y ante la pesadez del señor, se han montado a lo largo de 10 metros y cuando han visto que era una especie de trampa han saltado y se han largado», dice el responsable. Los socorristas de Aunar aseguran también que el pescador en cuestión tiene mucha relación con Cruz Roja y de ahí su interés en lo que consideran como «una jugarreta».

Desde Aunar aseguran que quieren evitar este tipo de polémicas y centrarse en su trabajo para conseguir terminar el verano sin ninguna víctima, con intervenciones como la del pasado martes cuando rescataron a una vecina de Bilbao.