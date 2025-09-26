El viaje a Chile de la alcaldesa de Polanco le obliga a dar una doble explicación en el pleno

El reciente viaje a Chile de la alcaldesa de Polanco para recoger la acreditación de la Unesco que reconoce el Geoparque de Costa Quebrada ( ... entidad en la que ejerce como vicepresidenta) le generó a Rosa Díaz el tener que dar una doble explicación en el último pleno. De un lado, el PSOE la criticó por no desvelar cuánto hacostado «esa excursión», acompañada de la concejala de Cultura. El portavoz socialista Rubén García le afeó que no haga un ejercicio de transparencia toda vez «que se ha pagado con con el presupuesto municipal de todos los polanquinos».

Desde el equipo de Gobierno se limitaron a señalar que el viaje «costó menos que la partida presupuestaria aprobada al efecto», que asciende a 8.000 euros.

En la misma sesión plenaria, por otra parte, Díaz explicó que ese viaje transoceánico estuvo detrás de su ausencia en la presentación del libro 'El desafío de la casa del sol naciente', de Tino Barrero, quien fuera coordinador de cultura en Polanco.

El Ayuntamiento presupuestó 8.000 euros para ese desplazamiento, pero no desvela cuánto se gastó finalmente

El hecho de que la primera autoridad local no apareciera a esa cita cultural está siendo más comentada en el municipio que la enorme afluencia que hubo, ya que la biblioteca no pudo abarcar a la multitud que se agolpaba por el pasillo y fuera.

Díaz se defendió públicamente diciendo que asistió el teniente de alcalde Avelino Rodríguez pero que el autor «no invitó ni a la alcaldesa ni al resto de la Corporación, o al menos, no nos llegó», se justificó.