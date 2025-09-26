El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa de Polanco, en el grupo que recogió la acreditación en Chile. DM

El viaje a Chile de la alcaldesa de Polanco le obliga a dar una doble explicación en el pleno

Los socialistas critican a Rosa Díaz por no revelar cuánto se gastó en acudir al evento de Costa Quebrada y también se la censuró por no asistir a un acto en el municipio

Sara Torre

Sara Torre

Polanco

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:13

El reciente viaje a Chile de la alcaldesa de Polanco para recoger la acreditación de la Unesco que reconoce el Geoparque de Costa Quebrada ( ... entidad en la que ejerce como vicepresidenta) le generó a Rosa Díaz el tener que dar una doble explicación en el último pleno. De un lado, el PSOE la criticó por no desvelar cuánto hacostado «esa excursión», acompañada de la concejala de Cultura. El portavoz socialista Rubén García le afeó que no haga un ejercicio de transparencia toda vez «que se ha pagado con con el presupuesto municipal de todos los polanquinos».

Espacios grises

