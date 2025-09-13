El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez

El hijo de 23 años de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana y el otro joven que ha sido detenido por la Policía Nacional por su presunta implicación en el ataque en abril a la sede regional del PSOE ... con un artefacto incendiario, han quedado en libertad con cargos después de comparecer ante la jueza de guardia. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santander, María del Prado García, ha declarado el secreto de sumario sobre el procedimiento, por lo que no se conocen los cargos que se les imputa ni tampoco si han recocido los hechos. Sí se sabe que la Fiscalía de Cantabria no solicitó a la magistrada medidas adicionales y que ambos continúan en el procedimiento como investigados.

A la espera de que avance el proceso y de que pueda cambiar su condición -habrá que determinar de qué delitos son presuntos autores-, la investigación apunta a que uno de los jóvenes era el encapuchado que depositó varias botellas con líquido inflamable dentro de una sala de la sede en la que 70 militantes celebraban un encuentro, mientras que el segundo esperaba en el coche para huir. Desde que saltó la noticia el viernes, la regidora popular, Carmen Pérez, tardó solo unos minutos en enviar a los medios de comunicación una nota en la que mostró su «profundo dolor» por lo ocurrido, pero en la que también descartó dejar su cargo en el Consistorio al considerar que estos hechos, que rechazó de todas las formas posibles, no tienen ninguna relación con su afiliación política ni con su actividad política al frente del Consistorio.

Este sábado, el PSOE de Cantabria criticó la falta de condena de la presidenta María José Sáenz de Buruaga y del PP ante la detención de los presuntos autores del atentado contra la sede socialista. Su portavoz, Ainoa Quiñones, lamenta el silencio de la jefa del Ejecutivo. «De Buruaga esperábamos un mensaje de solidaridad y de condena a los hechos que presuntamente implican a militantes de su partido», ha enfatizado.

«No es suficiente con que una alcaldesa condene y rechace la violencia y la espiral de odio, cuando además no dijo nada cuando esos hechos se produjeron, solo lo dice ahora mientras sigue gobernando con Vox», ha expresado la socialista, que pide a Pérez que rompa ese pacto.