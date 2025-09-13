El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del ataque en abril a la sede del PSOE y detalle de una de las botellas con explosivos. DM

El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez

El joven, de 23 años, continúa investigado junto al otro detenido por atacar la sede regional del PSOE dentro de un sumario que ha sido declarado secreto

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:38

El hijo de 23 años de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana y el otro joven que ha sido detenido por la Policía Nacional por su presunta implicación en el ataque en abril a la sede regional del PSOE ... con un artefacto incendiario, han quedado en libertad con cargos después de comparecer ante la jueza de guardia. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santander, María del Prado García, ha declarado el secreto de sumario sobre el procedimiento, por lo que no se conocen los cargos que se les imputa ni tampoco si han recocido los hechos. Sí se sabe que la Fiscalía de Cantabria no solicitó a la magistrada medidas adicionales y que ambos continúan en el procedimiento como investigados.

