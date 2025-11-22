Camargo pone en marcha un proyecto para eliminar la cal del agua que llega a las casas

El Ayuntamiento de Camargo, en colaboración con la empresa Aquarbe, ha puesto en marcha un plan para eliminar el exceso de cal en el agua ... que afecta a la red de abastecimiento municipal. Un sistema que, mediante un campo electromagnético, disuelve la sustancia que se queda incrustada en tuberías y electrodomésticos debido a la dureza del agua que llega a los hogares.

De momento, y según ha informado el Ayuntamiento, se trata de un «proyecto piloto» que se está probando en el edificio de viviendas de la calle Rufino Ruiz Ceballos, en el que se ubican las dependencias de la Policía Local de Camargo. Esto se hace así para observar el comportamiento del sistema implantado, ya que una potencia excesiva en esta primera fase «podría provocar una liberación brusca de esos depósitos, generar problemasy atascar calderas, lavadoras, filtros u otros equipos», explicó el gerente de Aquarbe, Álvaro de Celis, en la visita a las instalaciones que se ha girado para conocer de primera mano el sistema y a la que acudió el alcalde de Camargo, Diego Movellán, junto al jefe del servicio Alejandro Bedia.

Movellán ha destacado que con la apuesta por este proyecto el equipo de gobierno persigue «mejorar la calidad del agua» y reducir el problema que genera una excesiva dureza del mismo en la red de abastecimiento. «De esta forma daríamos solución a una problemática habitual en los hogares de Camargo», afirmó.

El sistema ideado esta ahora en fase experimental y el objetivo a cumplir es ir ajustando el método, de manera progresiva, para su futura implantación en todo el municipio.