Adif, Consejería y Camargo firman el convenio que permitirá iniciar la cubrición de vías en 2028

Aunque por volumen de inversión sea el hermano menor de los tres proyectos de integración ferroviaria que se vislumbran en el horizonte de Cantabria, la ... cubrición de las vías del tren a su paso por Camargo se presenta por todas las partes involucradas como una de las grandes transformaciones del municipio de cara a las próximas décadas. Si todo sale bien, la obra que permitirá liberar 17.000 metros cuadrados de espacio público y crear un pulmón verde en plena centro urbano de Maliaño-Muriedas arrancará en 2028 y estará lista en 2030 tras una inversión de 12,5 millones de euros para la que pondrán dinero al Ministerio de Transportes (sufraga el 50% de los trabajos), Consejería de Fomento (30%) y Ayuntamiento (el 20% restante). Eso es lo que firmaron este lunes las tres administraciones implicadas con la rúbrica del convenio de colaboración, que tuvo lugar en la Delegación del Gobierno. «Por fin llegó el día», celebró el representante del Estado en Cantabria, Pedro Casares, aunque todavía hay trabajo por delante antes de que lleguen las obras a Camargo. Adif debe licitar y redactar aún el proyecto constructivo –otros 1,5 millones– del cubrimiento entre el paso superior de la Avenida de la Concordia y el apeadero de Muriedas a lo largo de 275 metros, así como de las calles Julio de Pablo y Francisco Rivas. A partir de ahí, se licitará la obra y, cuando se adjudique, comenzará la ejecución.

Faltan meses para que arranquen las obras, pero también desde el Gobierno de Cantabria dan una especial importancia a este último hito y consideran que, con la firma de este convenio, el proyecto es ya irreversible. Ha costado, porque la pelea de Camargo y sus vecinos por arrancar este compromiso al Ministerio arrancó en 2016, cuando el Ayuntamiento, entonces con Esther Bolado como alcaldesa, presentó alegaciones al proyecto para la duplicación de la vía, que inicialmente no incluía la integración. En esa línea, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, lamentaba que «los plazos se han dilatado en exceso», pero también que con su Ejecutivo «Cantabria ya dejó atrás la era de los papelucos y las promesas que nunca llegan».

«Se necesitan documentos como este para que los compromisos sean reales», insistía la popular, que recordaba que este es el tercer acuerdo –en firme, por escrito, con dinero y calendario– con el Estado en materia ferroviaria tras los de la estación intermodal de La Pasiega y la llegada del AVE a Reinosa. Ejemplo, a su juicio, de una forma de entender la política que considera que «sumar esfuerzos es la mejor, la única herramienta, para ofrecer soluciones reales, rápidas y eficaces». Ahí coincidió con Casares, que hizo una alabanza de los acuerdos entre gobiernos de distinto signo político y añadió que, por grandes que puedan ser las diferencias ideológicas, si se hace un repaso a las inversiones, «es más que evidente el compromiso del Gobierno de España con Cantabria».

Menos conciliadora fue la intervención del alcalde de Camargo, Diego Movellán. Aprovechó para restar méritos al equipo socialista que gobernó el municipio entre 2015 y 2023 y afirmó que para el PSOE este proyecto que acaba con la «cicatriz» que causa el tren en el centro urbano era solo «una foto más en los programas electorales. «Muchos han hablado, pero lo difícil es callarse y remangarse», se atribuyó.

Ante esas declaraciones, la que no pudo callarse fue la exalcaldesa Bolado, invitada también en el acto. Allí subrayó que lo único que ha hecho Movellán es «estar presente en la firma del convenio, ya que se ha encontrado con todo el trabajo hecho» y que desde que se presentó el proyecto en marzo de 2023 han pasado dos años en blanco. También le reprochó que haya mentido a los vecinos al asegurar que fue él quien comenzó este proyecto cuando Íñigo de la Serna era ministro de Fomento. Así, la socialista le recordó que De la Serna llegó al Ministerio en 2016, cuando ella era alcaldesa.

Y de paso, la socialista echó en cara al actual regidor que en la pasada legislatura, cuando Movellán era diputado nacional en el Congreso, votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado que incluían una partida finalista para esta obra.