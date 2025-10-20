El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif; Pedro Casares, delegado del Gobierno; María José Sáenz de Buruaga, presidenta regional; Roberto Media, consejero de Fomento, y Diego Movellán, alcalde de Camargo, tras la firma del convenio. Daniel Pedriza

Adif, Consejería y Camargo firman el convenio que permitirá iniciar la cubrición de vías en 2028

La futura losa acabará con la «cicatriz» del tren en el centro urbano para liberar 17.000 metros cuadrados y crear un nuevo pulmón verde tras una inversión de 14 millones de euros

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:24

Comenta

Aunque por volumen de inversión sea el hermano menor de los tres proyectos de integración ferroviaria que se vislumbran en el horizonte de Cantabria, la ... cubrición de las vías del tren a su paso por Camargo se presenta por todas las partes involucradas como una de las grandes transformaciones del municipio de cara a las próximas décadas. Si todo sale bien, la obra que permitirá liberar 17.000 metros cuadrados de espacio público y crear un pulmón verde en plena centro urbano de Maliaño-Muriedas arrancará en 2028 y estará lista en 2030 tras una inversión de 12,5 millones de euros para la que pondrán dinero al Ministerio de Transportes (sufraga el 50% de los trabajos), Consejería de Fomento (30%) y Ayuntamiento (el 20% restante). Eso es lo que firmaron este lunes las tres administraciones implicadas con la rúbrica del convenio de colaboración, que tuvo lugar en la Delegación del Gobierno. «Por fin llegó el día», celebró el representante del Estado en Cantabria, Pedro Casares, aunque todavía hay trabajo por delante antes de que lleguen las obras a Camargo. Adif debe licitar y redactar aún el proyecto constructivo –otros 1,5 millones– del cubrimiento entre el paso superior de la Avenida de la Concordia y el apeadero de Muriedas a lo largo de 275 metros, así como de las calles Julio de Pablo y Francisco Rivas. A partir de ahí, se licitará la obra y, cuando se adjudique, comenzará la ejecución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  4. 4

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  5. 5

    El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular
  6. 6

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    El Sardinero llama a su revitalización
  10. 10

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Adif, Consejería y Camargo firman el convenio que permitirá iniciar la cubrición de vías en 2028

Adif, Consejería y Camargo firman el convenio que permitirá iniciar la cubrición de vías en 2028