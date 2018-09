Sólo ocho de los 34 policías locales de Camargo acudieron a la fiesta de su patrón La alcaldesa saluda a los agentes que acudieron a la festividad. / DM Para el PP ha sido un «plantón en toda regla» mientras que la alcaldesa considera que se debe al «carácter voluntario» que ha adquirido la festividad MARÍA CAUSO CAMARGO. Domingo, 30 septiembre 2018, 08:09

«El plantón ha sido espectacular». Así resume el portavoz del PP en Camargo, Diego Movellán, la poca afluencia de agentes de Policía Local a la fiesta en honor a su patrón San Miguel. A diferencia de otros años, sólo ocho agentes de los 34 que forman el cuerpo han acudido a esta celebración en la que se entregaron varias condecoraciones con las que se quiere reconocer el trabajo de personas en defensa de la seguridad en el municipio.

«Están los dos jefes y seis policías. Esto no ha ocurrido en la vida». Para el también diputado nacional, ha sido un «plantón en toda regla para reivindicar ante el equipo de Gobierno la subida salarial que les corresponde». Cabe recordar que la policía camarguesa lleva más de diez años pidiendo un incremento de sueldo, que viene a ser uno de los más bajos comparado con otros cuerpos de la región. Y es que, sin complementos, un Policía de Camargo percibe una cantidad bruta próxima a los 1.750 mientras uno de Torrelavega por la misma función cobra Torrelavega 300 euros más y en Santander el mismo agente cobraría 600 más.

Según el portavoz popular, ha habido «un plantón del 80%» porque los policías están «cansados» y han querido dar un «toque de atención» al equipo de Gobierno. «Estamos en un momento en el que o equiparamos los salarios de nuestra policía local o nos quedamos sin ella». Además, según los datos de Movellán, de los 34 efectivos, siete están ejerciendo labores de segunda actividad, por lo que la plantilla de policías que realizan labores de patrulla y vigilancia a pie de calle se reduce a 20 efectivos y tres policías en prácticas. «De éstos 23 agentes, 11, prácticamente la mitad, están actualmente opositando en convocatorias abiertas para cubrir plazas en otros municipios. Estamos ante un problema muy serio».

«Ningún ataque»

Para la alcaldesa de Camargo, no hay «ningún ataque personal ni contra el equipo de Gobierno». La regidora ha explicado que «como pedían algunos agentes, se llegó a un acuerdo y decidimos hacer voluntaria la participación en ese fiesta, que hasta el año pasado era obligatoria».

«Yo comparto con ellos que el sueldo de la policía debería ser mayor pero, al igual el resto de trabajadores municipales, porque hay gente que cobra 900 euros y debería subirse también». Por tanto, la regidora quiere que «seguir dando pasos» para mejorar otros aspectos pero «hasta que no se haga una subida en conjunto yo no puedo prometerles un aumento d sueldo que no puedo cumplir».