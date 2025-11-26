Más de 200 personas reclaman mejoras laborales en la Residencia San Francisco de Reinosa Las trabajadoras tienen turnos de siete días para descansar dos y solo quienes acumulan más antigüedad alcanzan los 1.200 euros

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:08 Comenta Compartir

«Exigimos que se nos cuide para cuidarles mejor». Así de claro era el mensaje de una de las pancartas que este miércoles portaban las trabajadoras de la Residencia San Francisco de Reinosa en la concentración para reclamar mejoras en el calendario laboral y un sueldo digno. Las empleadas alegan que su retribución, como media, apenas supera el Salario Mínimo Interprofesional. Siete días trabajando y dos descansando para llevarse a casa unos 1.200 euros. «Mal pagadas y peor valoradas», decían algunas de las más de 200 personas que apoyaron la reivindicación.

La responsable de acción sindical y negociación colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio, explicó que «es una protesta por las malas condiciones laborales de la residencia, un calendario laboral desfasado, turnos agotadores, falta de personal y una gestión ineficaz de recursos humanos». Para reclamar los derechos de una plantilla «en situación de indefensión, al no poder garantizar el bienestar de los residentes».

Así se lo han traslado a la dirección de la Fundación que gestiona la residencia sin resultados hasta el momento. «No será porque no hayamos intentado llegar a acuerdos, hablar con ellos, decirles que estamos ahí para mejorar las cosas, pero nada». También se han reunido el patronato municipal y partidos políticos, de los que sí han obtenido comprensión, tanta como el apoyo, en general, de la sociedad campurriana, «porque, más tarde o más temprano todos y todas vamos a necesitar ser cuidadas».

«Una gestión pésima»

Reconoce las dificultades que hay en el sector de por sí, pero afirma que en la residencia de Reinosa se agravan por una «gestión pésima», que ha aceptado y firmado mejoras «que luego no se han llevado a la práctica». Como ejemplo, recuerda que se había acordado un recorte de la jornada anual a través de la reducción de un cuarto de hora cada día. Además, hace más de 10 años que no se negocia un calendario anual y el que está en vigor marca periodos de siete días de trabajo y dos de descanso, «salvo en circunstancias especiales, en las que se descansa tres», con lo que «se trabaja casi 300 días al año».

Todo esto por el sueldo base. «Contamos con muchas personas con bastante antigüedad que sobrepasan por muy poco el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 1.200 euros trabajando noches y festivos». «Todo esto al final te va quemando, y añadido a la falta de personal, va haciendo mella en las trabajadoras».

En la 'Residencia 1' hay 91 residentes y trabajan 36 de las 49 gerocultoras para las que está diseñado el edificio. En la 'Residencia 2' hay 68 residentes, también por debajo de las posibilidades. «Hay usuarios necesitados de plaza, pero no hay personal. Aquí hay un déficit grande de personas trabajadoras, de tal forma que todo el trabajo recae en las que están, agobiadas de trabajo». «La gente no quiere trabajar aquí a pesar de que hay mucha necesidad, por algo será», dice Barrio. «Con lo cual, al final, no nos ha quedado más remedio que arremangarnos y salir a la calle a que la sociedad campurriana y de Cantabria conozca la situación en la que están».

«Malestar entre los trabajadores»

María Carmen Hernando Alonso es la secretaria del Comité de Empresa. «Hay malestar entre los trabajadores por las condiciones laborales, especialmente el extenuante calendario de trabajo, que nos hace ir corriendo a todos los lados para terminar extenuadas, y los salarios insuficientes, muy bajo para la labor que hacemos». A pesar de que reconoce que ha habido algunas mejoras salariales por parte de la empresa, «no son suficientes».

Hernando apunta a un problema añadido, el hecho de que en un año hayan dejado su trabajo más de una decena de personas. Y termina con otro dato. «Dicen que no hay trabajadoras formadas para venir aquí, que la gente que se presenta no vale, cuando en el sistema cántabro de salud hay 9.000 personas que están en la bolsa de empleo, 2.000 trabajando eventualmente ¿Dónde está el resto? Si no vienen aquí, por algo será».