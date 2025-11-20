El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ha hecho públicos sus datos sobre el pago a proveedores. Cavia

Campoo de Enmedio tarda cinco días de media en pagar a sus acreedores

Un tiempo «muy inferior al plazo máximo de pago legalmente establecido en 30 días», ha dicho la concejala de Hacienda

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Campoo de Enmedio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:02

El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio se sitúa entre las entidades locales que menos tarda en saldar sus deudas con los proveedores, con un periodo medio de pago de 5,45 días, según el informe de Tesorería sobre el cálculo del tercer trimestre del año.

La concejala de Hacienda Eva Cueva ha recordado que es este plazo es «muy inferior al máximo legalmente establecido en 30 días de conformidad con la normativa de morosidad». También ha explicado que el periodo medio de pago lo que mide es el retraso de las Administraciones en el pago de la deuda comercial a sus proveedores, teniendo en cuenta la ratio de operaciones pagadas y la de operaciones pendientes de pago.

El alcalde Pedro Manuel Martínez ha asegurado que, con este dato, «se consigue otro de los objetivos económicos de la legislatura». Un logro, ha dicho, que se une a «unas arcas saneadas, gracias, sobre todo, al continuo control del gasto y a mantener la economía municipal con deuda cero».

Trabajo «codo con codo» con Intervención

Martínez ha agradecido el «gran trabajo» del departamento de Secretaría Intervención, con el que, ha dicho, trabaja «codo con codo» el equipo de gobierno «para mantener un Ayuntamiento creíble ante los proveedores».

