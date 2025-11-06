El PRC achaca al alcalde popular de Reinosa la renuncia a la Lanzadera de Empleo La concejala Celia Gómez aclara que su partido no comparte el abandono del programa y exige al PSOE que deje de «difundir falsedades»

La concejala de Empleo de Reinosa, la regionalista Celia Gómez, ha negado cualquier participación del PRC en la renuncia del Ayuntamiento a la iniciativa Lanzadera de Empleo, aludiendo a una «decisión unilateral» del alcalde popular, José Luis López Vielba, del PP, socio de gobierno del PRC en el gobierno municipal.

El PSOE había acusado al PRC de «cómplice» en la decisión y la concejala ha respondido señalando que su portavoz municipal, Sergio Balbontín, «lamentablemente, lleva ya mucho tiempo haciendo de la difamación, la palabrería y la mentira su forma de actuar en la política municipal».

Gómez asegura que la decisión de renunciar a la Lanzadera se debe a las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno de Cantabria para la selección y contratación del técnico encargado de coordinar el programa, dirigido a personas en situación de desempleo.

Retomar el proceso

Gómez ha hecho pública su «disconformidad» con esa renuncia, plasmada en un escrito que remitió al alcalde para hacerle saber su «disposición» a llevar a cabo el proceso de selección, por tratarse de un programa «importante y con buenos resultados para los vecinos desempleados».

Celia Gómez ha rebatido así las afirmaciones del portavoz socialista, Sergio Balbontín, a quien ha exigido que se retracte de su afirmación sobre el «silencio cómplice» del PRC, algo que «es falso» porque los regionalistas «estamos en desacuerdo con la decisión del alcalde».