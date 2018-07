Reinosa pone en marcha una campaña para fomentar el empadronamiento El censo de Reinosa sigue bajando año a año. / DANIEL PEDRIZA La iniciativa pretende superar de nuevo la barrera de los 10.000 habitantes que se perdió en el año 2013 BLANCA CARBONELL Reinosa Martes, 10 julio 2018, 08:06

El Ayuntamiento de Reinosa ha lanzado una campaña para incentivar el empadronamiento de aquellos vecinos que residen en el municipio, pero no están inscritos en el padrón municipal.

La iniciativa, con la que se pretende superar de nuevo la barrera de los 10.000 habitantes que se rebasó en 2013, tiene como objetivo hacer frente a la dinámica regresiva que ha venido experimentado, en términos numéricos, la población de la ciudad y la consiguiente pérdida de recursos económicos provenientes de otras administraciones. Unos recursos, que recuerdan desde el Ayuntamiento, «repercuten en los servicios que se ofrecen al ciudadano». Así, apunta el alcalde, José Miguel Barrio, «llegará un día en que como siga esta disminución del padrón municipal de Reinosa, no quedará mas remedio que recortar los servicios comunes para empadronados y no empadronados y entonces, habrá que pedir responsabilidades a los 'tramposos' y 'aprovechados'». En este sentido, dijo que «no puede ser que haya ayuntamientos que se vanaglorien de rebajar impuestos cuando son mínimos los servicios que ofrecen a los ciudadanos y les indican, sin ningún rubor, que vengan a Reinosa». Como no seamos capaces de reflexionar y cambiar de actitud, experimentaremos una merma importante de los servicios».

Según los datos del Instituto Nacional de Estadíastica (INE), el padrón de Reinosa se encontraba en fecha 1 de enero de 2017 en 9.331 habitantes, una cifra muy alejada de los 10.220 contabilizados diez años antes.

Además de la máxima 'a más recursos, más servicios', la campaña emprendida por el Consistorio incide en otros dos conceptos que pueden tener una influencia directa a la hora de que los residentes en la ciudad decidan empadronarse: compromiso y solidaridad. El primero de ellos, 'con tu ciudad' y el segundo 'con tus vecinos'. Y nuevamente, y hablando de solidaridad, Barrio volvió a criticar «la deslealtad de aquellos ayuntamientos que empadronan a personas que no viven habitualmente en su territorio». Porque «no solo se trata de vecinos insolidarios sino también de municipios que fomentan estas actitudes».

La campaña, que va a denominarse 'En busca de reinosan@s perdid@s', se va a apoyar, principalmente, en redes sociales, medios de comunicación, material audiovisual, cartelería y en los propios reinosanos, a los que se pide que «animen a otros vecinos del municipio a empadronarse». Explican desde la Concejalía de Participación Ciudadana que «planteándoles el problema que supone para Reinosa la pérdida de población en las estadísticas oficiales y las consecuencias positivas que tiene el empadronamiento de las personas no censadas».