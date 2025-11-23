El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reinosa quiere facilitar el paseo dentro de la promoción del comercio. CAVIA

Reinosa se vuelca con la promoción del comercio como uno de sus principales recursos

Las actuaciones urbanísticas, iniciativas de dinamización del sector y la implantación de nuevas tecnologías han superado el millón de euros

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

El Ayuntamiento de Reinosa ha apostado en las dos últimas legislaturas por promocionar y potenciar uno de sus recursos económicos más importantes como capital de ... comarca, el comercio. Para ello ha puesto en marcha proyectos que han superado el millón de euros y anotado en sus cuentas municipales un incremento importante, una partida que ha pasado de 9.000 euros en 2019 a 70.000 euros este año. Una muestra del apoyo a un sector centralizado en la ACER (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Reinosa) que recibe para sus actividades una subvención nominativa de 10.000 euros. Proyectos e iniciativas en distintos campos que han multiplicado por 10 las inversiones realizadas si se tiene en cuenta el movimiento económico que han supuesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

