Reinosa se vuelca con la promoción del comercio como uno de sus principales recursos

El Ayuntamiento de Reinosa ha apostado en las dos últimas legislaturas por promocionar y potenciar uno de sus recursos económicos más importantes como capital de ... comarca, el comercio. Para ello ha puesto en marcha proyectos que han superado el millón de euros y anotado en sus cuentas municipales un incremento importante, una partida que ha pasado de 9.000 euros en 2019 a 70.000 euros este año. Una muestra del apoyo a un sector centralizado en la ACER (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Reinosa) que recibe para sus actividades una subvención nominativa de 10.000 euros. Proyectos e iniciativas en distintos campos que han multiplicado por 10 las inversiones realizadas si se tiene en cuenta el movimiento económico que han supuesto.

El alcalde, José Luis López Vielva, ha adelantado también una iniciativa que entrará en vigor en 2026. El comercio de Reinosa podrá optar por vez primera a las ayudas ofrecidas por el programa Leader para bonificar, hasta un máximo del 45%, aquellos trabajos de reforma o modernización que desarrollen en sus negocios.

En cuanto a lo ya realizado, destacó como una de las primeras ideas que se manejó, la renovación y embellecimiento urbano de zonas comerciales, enfocando la actuación en la arteria principal, la Avenida del Puente de Carlos III, a través de varias intervenciones y programas destinados a hacer de ella un paseo apetecible, un área agradable y segura, «con más sitio para que el peatón se detenga ante los escaparates». Eso se complementó con zonas de disfrute y de ocio, nuevos parques infantiles, y se potenció conectando el comercio con la hostelería y la oferta turística, a través de, por ejemplo, más puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Dos cuestiones han supuesto una visión más actualizada del comercio y el cliente, como ha explicado José María Martínez, concejal de Cultura, Turismo, Comercio y Patrimonio. Por un lado la implementación de la tarjeta ciudadana 'Reinosa Plus'. A través de ella se ha puesto en marcha el programa de bonos de comercio, que genera un movimiento económico superior a los 300.000 euros anuales. El cliente recibe una bonificación del 20% en sus compras, acumulable en bonos de 50 euros hasta un máximo de 30.000.

Otro han sido las taquillas inteligentes, un dispositivos tipo locker, con algunos almacenajes dotados de un sistema de refrigeración y congelación, que permiten a los clientes recoger sus compras fuera del horario comercial. A través de la creación de un Marketplace, los clientes pueden realizar su compra online en todos los comercios adheridos; el comerciante depositará la compra en las taquillas, y será recogida por el cliente accediendo a través de la tarjeta ciudadana.

Modernización

A partir de ahí, «se ha desarrollado y puesto a disposición de los comerciantes una serie de recursos orientados a la modernización y dinamización de los establecimientos a través de la transformación digital». Una iniciativa financiada por la Unión Europea cuyo objetivo principal ha sido el de impulsar la competitividad del sector aprovechando las nuevas tecnologías y herramientas digitales, «a la vez que potenciar el atractivo de Reinosa como destino turístico sostenible».

También se ha habilitado una oficina temporal de transformación digital, para el asesoramiento y como herramienta de autodiagnóstico, generando un informe detallado en el que se especificaban las fortalezas y debilidades de cada negocio, así como las vías de mejora y el modo de llevarlas a cabo.

En el área de la formación, como en el caso anterior, se ha habilitado una web con iniciativas para la transformación digital, como el marketing online, el comercio electrónico, la gestión de las redes sociales, la analítica web y la ciberseguridad.

Y como herramienta, también se cuenta con una aplicación para potenciar la actividad comercial, cultural y de compra en el municipio, utilizando técnicas de gamificación que permiten a los negocios tener una mayor visibilidad, publicitarse, captar la atención de potenciales clientes y fidelizarlos de forma divertida e interactiva.