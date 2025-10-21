Requejo salvó su Feria de Año in extremis Más de 1.500 cabezas de ganado se dieron cita en la trigésimo quinta edición de una cita que estuvo marcada por las restricciones de la Dermatosis Nodular

Nacho Cavia Campoo de Enmedio Martes, 21 de octubre 2025, 13:07

Requejo pudo celebrar in extremis la trigésimo quinta edición de su Feria de Año reuniendo a más de 1.500 cabezas de ganado y mucho público. Una celebración que disfrutó una buena mañana, aunque amenazaba una lluvia que llegó por la tarde, y con restricciones bien marcadas para evitar una enfermedad, la Dermatosis Nodular Contagiosa, que ha terminado por anular las próximas ferias al menos durante dos semanas.

El presidente de la junta vecinal, Moisés Balbas, que estuvo acompañado por el alcalde de Campoo de Enmedio, Pedro Manuel Martínez, y buena parte de la Corporación municipal. destacó una jornada que, aun con menos ganado que el año pasado, congregó a 94 explotaciones, especialmente de caballar, además de unas 500 cabezas de vacuno. También se dio alguna venta, de terneros y potros, y hubo mucho público llenando el prado ferial.

Una jornada que se saldó «con nota alta» y «agradecimiento expreso a los ganaderos», a la espera, dijo, de ver cómo evoluciona la situación del sector con una nueva enfermedad que afecta directamente a las muchas ferias que aún quedaban por celebrar en la región.

En Iguña y Buelna miran de reojo esa situación, más cuando esperan poder celebrar sus ferias nada más terminar las dos semanas que se han dado de plazo por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación.

A la espera de lo que suceda, la comarca central ya ha perdido tres ferias. A la ausencia, por segundo año consecutivo de la de Gamoneo, en Cartes, se ha sumado esta semana la confirmación de que tampoco habrá feria en Coo, en Los Corrales de Buelna, ni en Cotillo de Anievas. En los tres casos lamentando repetir lo que ya pasó el año pasado, entonces por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.

El organizador de la Feria Anual de Cotillo, Felipe Magaldi, explicó antes de la Orden de Ganadería que «ante la inquietud» por la Dermatosis Nodular Contagiosa, los propios ganaderos habían decidido el domingo pasado suspender la feria prevista para el próximo 26 de octubre.

Preocupación en Iguña y Buelna

En Cieza el alcalde, Juan Manuel Cuevas, había convocado una reunión con los ganaderos que ahora ya dependerá de las pautas que marque la Consejería. Lo mismo que irá pasando en Arenas de Iguña, San Felices de Buelna o Molledo, donde está previsto que haya ferias en el mes de noviembre.