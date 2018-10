Las viviendas desalojadas de Reinosa son «un riesgo para las personas», dicen los propietarios Los vecinos han colgado pancartas de protesta por la situación. / B. C. Acusan al Ayuntamiento de permanecer «impasible» y valoran emprender acciones legales contra el alcalde y el concejal de Obras BLANCA CARBONELL Santander Miércoles, 24 octubre 2018, 07:29

El abogado de los vecinos de los edificios afectados por la declaración municipal de ruina y desalojo en la avenida del Puente de Carlos III y de la calle Torres Quevedo de Reinosa, Francisco Javier Díaz Aparicio, ha presentado dos escritos en el Ayuntamiento de la ciudad alertando de que los informes de sus técnicos revelan un aumento significativo de los daños, que evolucionan «rápidamente».

Los técnicos consideran, a la vista de estos resultados, que se está produciendo «un riesgo real para las personas y bienes en el caso de derrumbe, algo que parece, si no inminente, sí cercano».

Ante esta situación, los vecinos piden que se tomen medidas, porque argumentan en sus escritos que «el Ayuntamiento no sólo no ofrece soluciones a los desalojados, si no que permanece impasible ante el riesgo real para los que pasen por las calles».

Aseguran, además, que en su momento, solicitaron información sobre el seguro de responsabilidad civil que tenga suscrito el Ayuntamiento, algo sobre lo que dicen no haber obtenido respuesta, «obstaculizándose así la posible reclamación directa a la empresa aseguradora sin necesidad de ir contra el Ayuntamiento».

Reclaman, por otro lado, información sobre las obras que se están llevando a cabo en las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento en las calles Quintanal y La Nevera, otra zona también afectada por daños estructurales, y Torres Quevedo. En estos momentos, según fuentes de los vecinos, están valorando iniciar acciones legales contra el alcalde de la ciudad, José Miguel Barrio, y contra el concejal de Obras, Álvaro Zabalía, al margen del Ayuntamiento.

Reclaman por otro lado los afectados los informes encargados por el Ayuntamiento sobre la situación de estos inmuebles, a los que hizo mención Zabalía durante el último pleno del mes de octubre, cuando dijo que «concluyeron sin que supieran la causa de los daños».

Desde el Ayuntamiento, responden que el equipo de gobierno «lamenta y mucho la situación en la que se encuentran los vecinos de la avenida Puente Carlos III y la calle Torres Quevedo, los cuales se han visto abocados a abandonar sus casas a causa de la situación de deterioro que estas presentan».

Por otro lado, aseguran que «este Consistorio no ha actuado en ningún momento de forma caprichosa e improvisada. Hemos encargado y sufragado informes a técnicos competentes e independientes con el fin de averiguar la causa de los desperfectos. Informes que siempre hemos compartido con los vecinos y que no han arrojado unos resultados concluyentes».

«Nuestra intención siempre es la de colaborar al máximo con los vecinos y, por supuesto, la de asumir las responsabilidades que nos correspondan. Pero, eso sí, cuando las haya», añaden en un comunicado los responsables municipales.

«El Ayuntamiento de Reinosa, pues, esperará al dictamen de los tribunales, el cual cumplirá escrupulosamente. Mientras este llega, ofrecemos, como hasta ahora, nuestra cooperación», concluyen.

Largo proceso

Hace ya más de un año que el Ayuntamiento ordenó el desalojo de estos inmuebles, situados en el centro de la ciudad, si bien los últimos vecinos no han abandonado sus hogares hasta finales de este verano. Ante esta situación habían ya colocado en los escaparates letreros en contra el Ayuntamiento, así como una copia, en color y también de gran tamaño, de una de las páginas del informe relativo al problema de los daños estructurales en esos inmuebles. Desde el pasado mes de septiembre hay colgadas de las ventanas pancartas de protesta.

Según el informe que redactó para ellos el geólogo Aureliano Fernández, «se ha encontrado un solo mecanismo que responde y encaja con todos los datos disponibles y que consiste en un proceso de erosión interna de origen antrópico». Así, el geólogo sitúa el origen de los daños «en la presencia de la acometida general de aguas que discurre junto a la acera de la calle Torres Quevedo que se renovó entre los años 2005 y 2010». Según se explica en el informe, «esta obra supone indirectamente la presencia de una zanja rellena de materiales granulares, muchos más permeables que los naturales en que fue excavada, que discurre desde el depósito de aguas atravesando una ladera por su falda».