La alcaldesa de Castro propondrá en el pleno exigir al Gobierno de Cantabria la mejora del puerto

El PSOE de Castro Urdiales, que gobierna en coalición con Castro Verde, llevará al próximo pleno municipal una moción para exigir al Servicio de Puertos del Gobierno de Cantabria –dirigido por el Partido Popular– la modernización y adecuación del puerto interior «a las necesidades reales de sus usuarios». Tal y como explicaron en un comunicado, la iniciativa responde a una demanda ciudadana respaldada por más de 500 firmas en la plataforma Change.org, bajo el lema 'Un puerto seguro y limpio para mayores, jóvenes y visitantes'.

Los socialistas sostienen que las instalaciones actuales presentan un estado de abandono que dificulta las labores cotidianas y que genera riesgos para los navegantes. Según los datos recabados, el puerto interior acoge alrededor de 200 embarcaciones, cuyos propietarios abonan una tasa de 40 euros trimestrales en el caso de los botes, sin disponer de servicios mínimos como tomas de agua, electricidad o accesos.