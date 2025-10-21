El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerto de Castro Urdiales. DM

La alcaldesa de Castro propondrá en el pleno exigir al Gobierno de Cantabria la mejora del puerto

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Martes, 21 de octubre 2025, 07:38

Comenta

El PSOE de Castro Urdiales, que gobierna en coalición con Castro Verde, llevará al próximo pleno municipal una moción para exigir al Servicio de Puertos del Gobierno de Cantabria –dirigido por el Partido Popular– la modernización y adecuación del puerto interior «a las necesidades reales de sus usuarios». Tal y como explicaron en un comunicado, la iniciativa responde a una demanda ciudadana respaldada por más de 500 firmas en la plataforma Change.org, bajo el lema 'Un puerto seguro y limpio para mayores, jóvenes y visitantes'.

Los socialistas sostienen que las instalaciones actuales presentan un estado de abandono que dificulta las labores cotidianas y que genera riesgos para los navegantes. Según los datos recabados, el puerto interior acoge alrededor de 200 embarcaciones, cuyos propietarios abonan una tasa de 40 euros trimestrales en el caso de los botes, sin disponer de servicios mínimos como tomas de agua, electricidad o accesos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  4. 4

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  6. 6

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    Los sindicatos cifran la huelga en institutos en un 40% y Educación lo rebaja al 24%
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La alcaldesa de Castro propondrá en el pleno exigir al Gobierno de Cantabria la mejora del puerto

La alcaldesa de Castro propondrá en el pleno exigir al Gobierno de Cantabria la mejora del puerto