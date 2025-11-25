Castro Urdiales instará al Gobierno regional a actuar de forma urgente en el puerto El Pleno aprueba pedir la adecuación del muelle interior con el voto en contra del PP, pero logra la unanimidad para solicitar a Fomento más transporte público a los hospitales

Varias cuestiones menores y dos de mayor envergadura han salido adelante este martes en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Castro Urdiales. La primera de enjundia ha sido una moción presentada por el PSOE para instar al Gobierno regional a modernizar y adecuar de forma urgente el puerto interior a las necesidades de los usuarios. El PP se ha desmarcado de esta propuesta, pero ha contado con el apoyo del resto de grupos políticos municipales (Castro Verde, PRC, Cs, Podemos-IU y Vox). La segunda medida aprobada ha sido la iniciativa de PSOE y Podemos -a la que más tarde se ha adherido Castro Verde- para pedirle a la Consejería de Fomento -también con urgencia- que se amplíen las frecuencias de transporte público para acceder a los hospitales de Laredo y Valdecilla.

Una medida que desde Castro exigen a la Administración regional «de manera provisional», mientras finaliza el proceso de licitación de las nuevas líneas de transporte por carretera que recogerá el Mapa Concesional de Transporte Regional por Carretera. Este, tal y como anunció la Consejería hace apenas un mes, permitirá «multiplicar los itinerarios entre el municipio castreño y los dos complejos sanitarios de referencia». Al menos esto fue lo que avanzó Fomento tras la protesta que protagonizaron los pensionistas de Castro mediante una sonora cacerolada en el último pleno extraordinario celebrado en la casa Consistorial.

Fue precisamente la Plataforma de Pensionistas de Castro la que, una vez que conoció la hoja de ruta del Gobierno autonómico, registró la moción en el Consistorio para pedir una medida «urgente» que mitigue el problema mientras llega la solución definitiva. Así lo ha expuesto el portavoz de Podemos en el pleno Alberto Martínez: «Sabemos que este nuevo mapa concesional de transporte va a tardar -ha dicho-, y la carencia de frecuencias es evidente, por lo que se pueden tomar medidas temporales». La alcaldesa Susana Herrán (PSOE) pidió «abordar el incremento de rutas con inmediatez». Aunque el portavoz popular Cristian Antuñano aprobó la moción, también ha querido dejar claro que le consta que el Ejecutivo «ya está trabajando en estas peticiones que recogemos en la moción para ampliar el número de viajes al hospital de Laredo y de Valdecilla».

No ha habido tanto acuerdo, sin embargo, entre las dos fuerzas en lo que respecta a la adecuación del puerto interior de Castro, una petición «de los propietarios de 200 barcos que abonan la tasa correspondiente por emplear la lámina de agua, sin que existan a día de hoy los servicios mínimos que garanticen un uso seguro y funcional». El equipo de gobierno socialista y Castro Verde han elaborado un documento que integra seis medidas concretas: «El estudio y ejecución del dragado del puerto interior; la instalación de tomas de agua y electricidad; la mejora de las escaleras y las rampas para acceder a las embarcaciones; la limpieza integral de la bahía; un plan de mantenimiento continuo y la mejora de la comunicación entre los usuarios y la Dirección General de Puertos».

Desde el PSOE lo han resumido en un único punto: Que Castro tenga los mismos derechos que otros puertos de Cantabria. Los concejales socialistas han reiterado que en el Plan de Puertos del Gobierno 2025-2032 (en periodo de presentación de alegaciones) «no se recogen todas las necesidades del de Castro». Un extremo que el portavoz popular ha rechazado tajantemente. Es más, Antuñano ha acusado al equipo de gobierno de «oportunismo político» y ha aludido a la asociación de amarristas de reciente creación -de la que forman parte unos ochenta usuarios- «que se ha reunido con las instituciones para presentar un proyecto claro», algo que ustedes -ha dicho señalando al PSOE- «no han hecho».

En cualquier caso, la propuesta ha salido adelante con el apoyo del resto de grupos. La portavoz de Castro Verde Elena García ha explicado que es necesario «unir fuerzas» para tener en cuenta las sensibilidades del municipio castreño. De forma parecida se ha expresado la concejala regionalista Carla Paola Urabayen, quien ha hecho hincapié en que con la moción «se pretenden lograr resultados más efectivos». Lo que en palabras del concejal de Ciudadanos (Cs) José María Liendo son «reivindicaciones justas que no suponen un gran coste económico». Por su parte, el edil de Vox Agustín Fernández se ha mostrado más crítico al afirmar que el puerto de Castro «está abandonado desde hace muchos años».