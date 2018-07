El centro urbano de Castro Urdiales fue la zona más afectada por la tromba de agua Imagen Punto Radio Castro «Nunca he visto una cosa así desde que tenemos el negocio hace ya tres años», se lamenta uno de los comerciantes afectados ABEL VERANO Castro Urdiales Jueves, 12 julio 2018, 15:40

Castro Urdiales tampoco se ha librado de las inundaciones como consecuencia de las tormenta que arreció en la región la pasada noche. Como suele ser habitual cada vez que llueve con intensidad, la zona de la gasolinera de San Francisco, en pleno centro del casco urbano de la ciudad, fue el punto en el que se produjeron las inundaciones más importantes.

Algunos negocios de la calle Santander, una de las más afectadas, tuvieron que cerrar ante la entrada de agua en sus locales. Es el caso de Sergio Lorenzo, de la tienda de moda Envidia Sana, que se lamentaba por como el agua había afectado a algunos de sus vestidos.

«Desde las ocho de la mañana estoy recibiendo llamadas diciendo que había entrado agua. No sé cuando podré volver a abrir porque estoy a la espera de que venga un profesional para sacar el agua y luego un perito que valore los daños y el dinero que dejo de ganar por cerrar hoy. Lo más complicado es poder justificar eso», señalaba, mientras algunas clientas preguntaban si la tienda estaba abierta o no. Sergio, que regenta este negocio desde hace cinco años, asegura que los desagües de la calle estaban atascados de trapos y porquería

Muy cerca de este negocio, Alain Echevarría, propietario de un asador de pollos, achicaba agua con la ayuda de otra empleada. «Nunca he visto una cosa así desde que tenemos el negocio hace ya tres años. Nos hemos quedado sin electricidad salvo un par de luces; las cámaras, las freidoras y los frigoríficos no funcionan y se nos ha mojado el material que teníamos en la parte trasera del local«. Este comerciante, que heredó un negocio familiar con más de una década de historia, se ha encontrado su local inundado cuando ha llegado esta mañana sobre las diez a abrir como cada día. «Vivo en Zalla y me he dado cuenta de lo ocurrido cuando he llegado». «Espero poder volver a abrir el fin de semana, porque en pleno mes de julio estamos a tope».