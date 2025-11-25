Música en directo, degustación de caracoles y regatas en la fiesta de San Andrés en Castro

L. A. santander. Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Castro Urdiales celebra desde mañana miércoles hasta el domingo su popular fiesta de San Andrés, en la que se rinde homenaje al carácter marinero de sus gentes. Este año, el pregón correrá a cargo del Taller de la Jota del Regateo y tendrá lugar el viernes a las 19.45 horas, tras lo cual se celebrará la tradicional bajada de Andresín.

Entre multitud de actividades, el sábado a partir de las 11.00 horas, se celebrará la Concentración de Gigantes y Gigantillas y después habrá pasacalles con la agrupación musical La Salvé. El día grande, domingo, comenzará con la misa cantada y, a lo largo de todo el día, habrá quedada marinera, entrega de premios de la regata popular de San Andrés y degustación popular de caracoles a cargo de las peñas. La recaudación de la quedada irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer.