La oferta pública de empleo obstaculiza la aprobación del Presupuesto de Castro

Castro Urdiales Viernes, 20 julio 2018

La secretaria municipal ha instado al equipo de gobierno a que negocie con los sindicatos las plazas a crear para poder dar luz verde al documento económico

El equipo de gobierno de Castro Urdiales (CastroVerde) se tendrá que sentar con los representantes sindicales municipales para negociar la Oferta de Empleo Público (OPE) del Ayuntamiento castreño como paso previo a la aprobación del Presupuesto de 2018, que de salir adelante sería el primero que verá la luz en esta legislatura, puesto que ahora mismo está prorrogado el del año 2014 (gobernaban entonces PP, PRC y Anexión a Vizcaya).

El equipo de gobierno convocó ayer al resto de grupos municipales de la Corporación (PP, PRC, PSOE y MásCastro) a una junta de portavoces para explicarles el motivo de la desconvocatoria el pasado miércoles, en torno a cuarenta minutos antes de su celebración, de la Comisión Informativa de Hacienda que iba a dictaminar los Presupuestos de 2018.

Según detalló a este periódico la concejal de Comunicación, Elena García (CastroVerde), una vez dadas las explicaciones a los grupos municipales, el motivo por el que no se ha podido dictaminar el documento económico tiene que ver con un informe de la secretaria municipal que afectaba a los planes previsto por el Gobierno local. «El interventor municipal nos había indicado que en el Anexo de Personal no era necesario hacer mención a las nuevas incorporaciones. Como no tenemos aún definido cómo va a ser la Oferta Pública de Empleo (OPE), nos comentó que podíamos aprobar dicho anexo sin incluir dichas plazas, que se podían negociar después, una vez aprobado el Presupuesto».

«Nosotros vamos a dar los pasos que indiquen los técnicos municipales en todo momento», dice Elena García

El problema ha surgido, según explicó García, cuando la secretaria municipal aseguró, en contra de las tesis del interventor municipal, «que sí hay que negociar el anexo de personal», además de definir los cambios que se han producido en la plantilla municipal respecto al 2014, año de aprobación del último documento económico. «Por ejemplo, en 2014 había 15 auxiliares administrativos y ahora hay 20. Entonces tiene que ser la técnico de Recursos Humanos la que nos detalle en qué ha variado la plantilla y qué y cuántas plazas se han creado desde ese año».

El inconveniente con el que se ha topado el equipo de gobierno, para más inri, es que la responsable de Recursos Humanos se encuentra de baja, razón por la que tendrán que recurrir a otro técnico municipal para que les asesore en este sentido. Y todo ello, con el objetivo de que el Presupuesto salga adelante «cuanto antes».

«Nosotros vamos a hacer lo que indiquen los técnicos en todo momento. Si, en un principio, nos dijeron que no era imprescindible sentarnos a negociar con los sindicatos para poder aprobar el Presupuesto, pues era un trámite que nos queríamos ahorrar para que no se retrasara el procedimiento. Pero si ahora la secretaria municipal nos dice que hay que sentarse a negociar, pues lo tendremos que hacer», aseveró la edil de Comunicación.

Aunque aún no tienen definido qué puestos se crearán, el equipo de gobierno tiene claro que habrá que aumentar los efectivos en colectivos como la Policía Local, los Bomberos, además de dotar a la Residencia Municipal de más auxiliares de clínica. Respecto a otros departamentos, también es necesaria la contratación de un encargado dentro de la Brigada de Obras.

Respuesta a las críticas

Sobre las críticas de los grupos de la oposición respecto a los problemas que el equipo de gobierno están teniendo a la hora de tramitar el Presupuesto, García reconoce que «no va a ser un documento perfecto, y podía ser mil veces mejor, pero, aun así, creo que es mejor tener un nuevo documento económico que no seguir con el prorrogado». De todas formas, la edil de Comunicación considera que «algunos se van a agarrar a cualquier cosa para no aprobarlo». «Esperamos contar con algún apoyo para sacarlo adelante».