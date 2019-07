El Astillero reclama a 20 familias que devuelvan una ayuda escolar El equipo de gobiernode Cs culpa al PRCde la situación y los regionalistas les acusade aferrarse a un«juego político trilero» SHEILA IZQUIERDO El Astillero Viernes, 19 julio 2019, 07:39

El Ayuntamiento de El Astillero volvió ayer a salir a la palestra para, lejos de anuncios prometedores, anunciar que hay que dar marcha atrás en uno de las convocatorias de ayudas municipales. En concreto, de las ayudas al estudio del pasado curso escolar. Según indicó en un comunicado, serán una veintena de familias las que tengan que devolver parte de las cuantías abonadas por el Consistorio por este concepto –algunas rondan los 360 euros–, en base a no haber justificado «en tiempo y forma» la ayuda concedida.

El anuncio de ayer del Ayuntamiento de El Astillero ha sentado como un jarro de agua fría a aquellas familias que, aún siendo merecedoras de la subvención municipal, tendrán que devolver parte de esta prestación por no haber cumplido –según el equipo de gobierno– con el procedimiento. Por su parte, el Consistorio explicó que «se ha visto obligado a solicitar la devolución de parte» de las cuantías abonadas a estas familias, lamentando tener que adoptar esta decisión. En unos días llegará la notificación pertinente, aunque algunos han sido avisados ya por vía telefónica.

«Nos hemos encontrado con un problema del que se tenía constancia desde el mes de enero y aunque hemos estudiado todas las posibilidades para evitar este enorme trastorno a las familias, no existe alternativa legal a la devolución de los importes», confirmó la concejala de Educación, Cristina Laza, en nota de prensa.

Laza aprovechó la ocasión para culpar al anterior equipo de gobierno (PRC) de esta situación. «Multitud son los problemas escondidos en un cajón por el anterior gobierno: contratos caducados desde hace años, una situación económica extremadamente preocupante para acabar el año, obras en muy mal estado y un largo etcétera», dijo la edil quien hizo énfasis en que, «haber jugado con las familias más necesitadas del municipio durante meses es de lo más duro que hemos descubierto hasta el momento».

Las reacciones no se hicieron esperar y el aludido, el PRC, tildó ayer de «juego político trilero» la acción desempeñada por el gobierno en minoría de Ciudadanos, tras señalarle como culpable de la devolución de las ayudas al estudio de 2018, ya que «lo único que se está haciendo es dar cumplimiento a lo que establece la Ley de subvenciones nacional y autonómica, que no es otra que devolver la subvención aquellas personas que no lo hayan justificado».

Para el PRC, esta actitud del grupo Ciudadanos es de una total «bajeza», ya que está intentando «jugar con la sensibilidad social», apelando a situaciones de «economías desfavorecidas», cuando precisamente con la convocatoria pasada –explicó el PRC– las solicitudes concedidas aumentaron casi un 40% respecto al curso anterior y el número de escolares beneficiados creció más del 32%.