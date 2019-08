«Las necesidades las marca el barrio de Boo» María Ceballos, presidenta de la Asociación de Vecinos de Boo. / Sheila Izquierdo La presidenta de la Asociación de Vecinos de Boo señala que aunque se ha producido un cambio generacional, los objetivos siguen siendo los mismos SHEILA IZQUIERDO El Astillero Domingo, 4 agosto 2019, 08:12

María Ceballos es, desde hace más de cinco meses, la nueva cara visible de la Asociación de Vecinos de Boo, tras asumir el relevo de Manuel Ángel Salas. El colectivo, con más de trescientos socios y un calendario de actividades que no para, prepara ahora una excursión y trabaja también en una iniciativa medioambiental para acercarse al entorno natural cercano.

-Ha sido un año de cambio para la Asociación ¿Cómo lleva el cargo?

-Con responsabilidad. No es tarea fácil coger el testigo de Manuel Ángel Salas. Me queda mucho por aprender y hacer, pero hay ganas y un buen equipo a mi lado que me facilita mucho el trabajo.

-¿Qué línea sigue ahora la presidencia del colectivo?

-El rumbo es el mismo, trabajar por el bienestar y el interés general del barrio. Seguimos reivindicando mejoras, pedimos mantenimiento de los parques infantiles, el control de plagas, mayor control policial... Sí que la manera de actuar o trabajar es diferente pero por un tema generacional; la diferencia no la marco yo, los tiempos han cambiado y las formas también. Las demandas y necesidades las marca el barrio. Boo es un barrio que ha crecido y ha cambiado mucho: hay mucha gente joven con ganas de hacer vida de barrio, de convivir y compartir experiencias y momentos y eso solo se consigue cuidando nuestro entorno. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestros mayores, que son una parte muy importante.

-¿En qué se ha centrado desde que asumiera el cargo?

-En escuchar. Me gusta escuchar a la gente... Aunque cuando lean esto más de uno seguro que va a añadir ¡Y hablar!. Creo sinceramente que es de la única manera que podemos trabajar para cambiar lo que no gusta, mejorar las cosas que no van tan bien o hacer cosas nuevas.

-¿En qué estado de salud se encuentra la AAVV ahora?

-Contamos con 301 socios y seguimos creciendo. ¡Esa es la mejor señal de salud!. La gente nos respalda y eso da subidón. La economía está igualmente sana: trabajamos para que la gente y las empresas vean que sus colaboraciones sirven para dar vida y movimiento al barrio; nos movemos para buscar financiación y dar forma a nuestros proyectos, que son a veces esas ideas locas que salen de las reuniones de la junta... Queremos avanzar, crecer y no podemos ceñirnos solo a la subvención del ayuntamiento y a las cuotas de los socios.

-Hágame un balance de las actividades de este último ejercicio...

-Mi balance es muy positivo. Hicimos un pasaje del terror en Halloween... ¡Espectacular! Nuestra compañera Inma Requena fue la cabeza pensante y el resto colaboradores muy necesarios. El belén viviente en el Centro Cívico también fue increíble, por no hablar de la primera carrera de obstáculos Cemag en las fiestas, que fue un éxito de participación. Es un orgullo muy grande poder contar con el trabajo y apoyo de los miembros de la junta de la asociación y de todos los vecinos y vecinas que se ofrecen a colaborar y aportar.

-Tendrán en breve una excursión. Cuénteme...

-Ahí estamos, ultimando detalles, será una salida de convivencia vecinal en un entorno natural, pensada para el disfrute de nuestros mayores y niños. Casi con toda certeza en la reserva del Saja-Nansa. Prepararemos divertidos juegos y actividades para el disfrute y participación de todos.

-De cara a futuro, ¿En qué están trabajando ahora?

-Estamos en contacto con la Fundación Naturaleza y Hombre, para realizar unas jornadas sobre la naturaleza de nuestro entorno, muy desconocido para muchos. Constará de una charla donde nos informarán de la flora y fauna, un taller para construir nidos para los pájaros y una excursión por las marismas blancas y negras para descubrir las diferentes especies. Con esta actividad queremos fomentar e inculcar la concienciación por el respeto y cuidado de la naturaleza y medio ambiente. De cara a septiembre, vendrán los preparativos de Halloween, del sorteo de cestas, Cabalgata...

-Un año también de cambio para el Ayuntamiento... ¿Qué espera del nuevo equipo de gobierno?

-Trabajo, trabajo y trabajo... Ganas de trabajar y que nos escuchen. Si conseguimos que nos ayuden en la mitad de lo que pedimos, vamos por buen camino. Rectifico, el 100%.