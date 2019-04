'Relatos con historia', un repaso a cinco siglos de la vida de El Astillero y Guarnizo Jesús María Rivas presentó ayer en la Fondona su libro 'Relatos con historia'. / S.I. El libro, un recopilatorio de los artículos que Jesús María Rivas publica en este periódico, se presentó ayer en la casa de cultura La Fondona SHEILA IZQUIERDO El Astillero Miércoles, 10 abril 2019, 07:29

Cerca de medio centenar de personas asistió ayer, en la casa de cultura La Fondona, a la presentación del libro 'Relatos con historia', un recopilatorio de los artículos de divulgación sobre el pasado naval y minero de El Astillero y Guarnizo realizado por Jesús María Rivas y que han sido publicados en el suplemento dominical de El Diario Montañés. La obra, compuesta por unos cincuenta relatos acompañados con fotos e imágenes, refleja la importancia que tuvo el municipio en la construcción de galeones y barcos y se erige como un trabajo de consulta para acercarse al peso trascendental que tuvo El Astillero en la historia de España.

«El libro recoge algunos de los acontecimientos históricos más importantes que tuvieron lugar en el municipio desde principios del siglo XVI hasta el último tercio del siglo XX», comentaba ayer su autor ante el cerca de medio centenar de personas que asistió al acto. Rivas se mostró emocionado por la presentación de este recopilatorio, que se apoya, confesó, en un intenso trabajo de documentación realizado durante mucho tiempo.

«Siempre me ha interesado mucho la historia y la fotografía y aunque tenía una gran cantidad de imágenes de la época, el pasado del municipio no goza de una gran documentación. Tomás Maza Solano o Nemesio Mercapide fueron los precursores, pero no hay muchas referencias históricas», explicó ayer Jesús María Rivas. De ahí que, según confesó, el libro que ayer vio la luz surgió a raíz de sus propias preguntas y de consultar no solo a historiadores de relevancia, sino también recurrir a escritos antiguos, otros más modernos o incluso internet. «No hay texto que no esté referenciado o documentado. La mayoría de los textos están basados en fuentes documentales históricas, elaboradas con tesón y esfuerzo por autores», apostilló.

Rivas, nacido en La Cavada en 1953 y residente en El Astillero desde 1957, recoge en 'Relatos con Historia' artículos que van desde la existencia en el municipio de los dos astilleros, el de Potrañés y el de La Planchada, hasta la creación del Ayuntamiento como sede municipal, pasando por temas como los primeros galeones oceánicos o cómo contribuyó El Astillero a luchar contra la piratería de la época.

El prólogo del libro, obra del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria Ramón Maruri, recoge que «leer esta recopilación de medio centenar de artículos publicados por Jesús María Rivas» es «transitar pausadamente por el tiempo». La portada también es obra de otro autor de renombre, Ricardo Cavada.