El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Más de 200 afectados por el PSIR se dieron cita en la asamblea en la Casa de Cultura de Colindres. A. C.

Los afectados por el nuevo polígono de Laredo insistirán en anular «todo» el PSIR

La asociación se ha reunido este sábado en asamblea reafirmando su intención de «no bajar la guardia y luchar hasta el final» por sus viviendas y fincas

Ana Cobo

Ana Cobo

Laredo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

Los afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del polémico Parque Empresarial e Industrial que se quiere construir en Laredo advierten: « ... No bajaremos la guardia y seremos persistentes en la lucha hasta el final». Con este ánimo, más 200 propietarios de viviendas y terrenos perjudicados por el nuevo polígono industrial han celebrado una asamblea general en la Casa de Cultura de Colindres en la que han dejado claro que su pretensión es «echar abajo la totalidad del PSIR». El proyecto, promovido por el Gobierno de Cantabria a través de la empresa semipública Sican, afecta a 53 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera e implica la expropiación de 47 viviendas unifamiliares (ellos hablan de 57) y 312 parcelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
  3. 3

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  4. 4

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  5. 5 Maliaño estrena en diciembre Camargo Infinita, un festival de músicas urbanas
  6. 6

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  7. 7

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  8. 8

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  9. 9

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  10. 10

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los afectados por el nuevo polígono de Laredo insistirán en anular «todo» el PSIR

Los afectados por el nuevo polígono de Laredo insistirán en anular «todo» el PSIR