36.750 euros recaudados en la subasta de la VIII Feria de la Caza de Liébana El Centro de Estudios Lebaniegos se llenó para asistir a la subasta de caza / Pedro Álvarez Potes Este domingo se celebra el segundo día de la feria donde se reconocerá a los cazadores más jóvenes de las cuadrillas de caza de la comarca PEDRO ÁLVAREZ Potes Domingo, 31 marzo 2019, 10:44

El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acompañado de Antonio Pérez, escritor y periodista, inauguró este sábado la VIII edición de la Feria de la Caza, Pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana, que se celebra durante este fin de semana en la villa lebaniega de Potes, en el recinto ferial de La Serna. Revilla, que recorrió los 60 stands de la feria, estuvo acompañado por Santos Gómez, presidente de la Sociedad de Caza y Pesca Picos de Europa de Liébana, organizadora del evento; Julio Cires, presidente de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, y alcaldes de la comarca, entre otros.

La cinta inaugural fue cortada por Miguel Ángel Revilla, Antonio Pérez y por Javier Gómez, alcalde de Potes. Santos Gómez, dio la bienvenida a todos los asistentes, deseando a todos los asistentes «disfrutar de la feria y de las muchas actividades programadas, en esta edición que está dedicada a los más jóvenes, que son el futuro de la caza».

Antonio Pérez, manifestó que «soy cazador porque soy ecologista y soy ecologista porque soy cazador. Siempre he defendido a la caza y a los cazadores y pienso que las nuevas tendencias del llamado «animalismo» que no tiene nada que ver con la ecología y va contra la naturaleza, es un enemigo de lo rural y del campo».

Cerró el acto el presidente, Miguel Ángel Revilla, afirmando que «la caza responsable es el mejor método de conservar las especies» y aseguró que « por este motivo siempre existe un equilibrio en la naturaleza, al que contribuyen los cazadores».

Mucha expectación el la subasta de caza

Como en ediciones anteriores, el Centro de Estudios Lebaniegos se quedó pequeño, para acoger por la tarde a cazadores y aficionados, en una nueva edición de la subasta de caza. En las 31 subastas realizadas, la puja total alcanzó la cifra de 36.750 euros, siendo las piezas que alcanzaron los precios más altos, un rebeco macho no medallable, de la Junta Vecinal de Ledantes y Villaverde, y unlote de venado hembras y crías, de juntas vecinales del municipio de Pesaguero, que alcanzaron cada uno la cantidad de 2050 euros

Los doce venados no medallables que tenían un precio de salida de 800 euros, alcanzaron precios en las pujas entre 1.300 euros y 1.550, con un total de 16.950 euros; cuatro rebecos hembra no medallables, con precio de salida de 800 euros, alcanzaron precios entre 1.100 y 1.450 euros, con un total de 5.300 euros, y un rebeco macho no medallable que partía con precio de salida de 1.200 euros, se subastó por 2.050 euros.

Los diez lotes de venado hembras y crías, con precio de salida de 400 euros, se subastaron entre 450 y 2.050 euros, con un total de 11.400 euros; dos ciervos de la Sociedad Ganadera de los puertos de Pineda, quedaron desiertos en la puja; un rebeco hembra, también de la Sociedad, en Fuentes Carrionas, con precio de salida de 500 euros, alcanzó los 700 euros, y finalmente, un lote de perdiz roja becada, en Fuentes Carrionas, de la Sociedad, con precio de salida de 250 euros, se subastó en 350 euros

El sábado por la mañana hubo también una ruta guiada al encinar de Arabedes; cursos de pesca de truchas en piscina, y cocina en directo a cargo de Floren Bueyes, con la temática en los platos elaborados de la caza en la cocina lebaniega, y por la tarde, se entregaron los premios del VI concurso nacional de fotografía, y hubo una exhibición de cetrería, cerrando la jornada los Hermanos Cosío, con sus canciones de música tradicional.

Homenaje a cazadores veteranos y a los más jóvenes de cada cuadrilla

La jornada de este domingo, se ha iniciado a las 09.00 horas con la III exhibición de perros sueltos sobre jabalí salvaje, en el lote de caza de Arabedes.

A las diez se ha abierto al público el recinto ferial, y a las 11.00 horas está previsto que se inicie eltiro al plato con la intervención de Diego Martínez Eguizábal, varias veces campeón de España y del Mundo de compak y recorridos de caza. Una hora después, a las 12.00 horas, habrá una exhibición de perros de muestra en el lugar de Albanes, y a las 12.30 horas, exhibición Agility por el Centro Canino El Trisquel, de Asturias.

De nuevo en el interior del recinto ferial, a las 14.00 horas se homenajeará a dos cazadores por parte del Club Deportivo Básico de Caza y Pesca Picos de Europa, y a continuación se entregarán distinciones y reconocimientos como futuros protagonistas y defensores de la actividad cinegética, a los más jóvenes de cada cuadrilla de caza de la comarca lebaniega. Seguidamente, se entregará un detalle a los participantes en las exhibiciones celebradas

A las 16.00 horas sesorteará ante notario un rifle de lujo Blaser Modelo R-8 por parte de la Sociedad de Caza y Pesca Picos de Europa, y finalizarán los actos programados a las 17.30 horas, con una exhibición de cetrería junto al recinto ferial.