La comarca de Liébana mostró sus productos en el BBK Mendi Film Bilbao

Pedro Álvarez Potes Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

Cualquier ocasión es buena para dar a conocer los productos, el patrimonio y una naturaleza privilegiada. Así lo entendieron desde el grupo de Acción Local Liébana, cuando los responsables de la 18º edición de BBK Mendi Film Bilbao-Bizcaia, que tiene lugar desde el pasado día 5 hasta el próximo 14, en la ciudad de Bilbao, un evento que reúne las mejores películas y documentales que se presentan al prestigioso festival internacional de cine de montaña, comunicaron que en esta edición sería la comarca de Liébana y su perfecta vinculación con el mundo rural y de las montañas, quien dispondría de un amplio espacio en el interior del Palacio de Euskalduna, así como de un protagonismo especial, en la cita que es seguida durante estos días por miles de personas amantes de la montaña.

Para mostrar los productos y el potencial turístico de la comarca, se desplazaron a Bilbao durante todo el fin de semana, los empresarios lebaniegos de «Liébana artesana», «Pago de Tolina», «Quesería La Brañuca», «Quesería Río Deva», «Martínez de Cos», «Orulisa», «Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vinos de Liébana», y el estand del Grupo de Acción Local Liébana y de la marca «Liébana. Conecta Sensaciones», que mostraron la gran variedad de productos de la comarca, como quesos, aguardiente de orujo, mermeladas, sidra, o miel, así como se distribuyeron folletos promocionales de la comarca. Durante todo el fin de semana hubo ventas, degustaciones de productos, y la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vinos de Liébana, ofreció té con orujo a los asistentes.

Gran número de personas visitaron los estands de la feria, donde hubo degustaciones de té con orujo y de productos, así como exposición y venta de los mismos Pedro Álvarez

El sábado, se asistió a la presentación internacional de la película »Oiarzábal. Entre Juan y Juanito» en la sala principal del Palacio, donde Liébana también tuvo un protagonismo especial en una sala abarrotada, al mostrarse un vídeo promocional de la comarca, antes del visionado de la película del alpinista Juanito Oiarzabal, que contó con la presencia de destacados alpinistas españoles, como el propio Oiarzabal, Eduarne Pasabán, Sebastián Álvaro y Juanjo San Sebastián, entre otros, que al finalizar la proyección de la película, recorrieron los estands de Liébana, hablando con productores y responsables del Grupo de Acción Local. Estos destacados alpinistas, ya han participado en las Jornadas Europeas de Montañas, que se celebran cada año en Potes y conocen perfectamente la comarca y Picos de Europa. Además, Edurne Pasabán, recibió la distinción de «Orujera Mayor», en la fiesta del Orujo celebrada en la villa lebaniega en el año 2016.

Para los empresarios lebaniegos ha sido una magnífica experiencia promocional dar a conocer sus productos en este evento tan importante.

Jesús Cuevas, presidente del Grupo de Acción Local Liébana, que se desplazó también a Bilbao para asistir a los actos, ha valorado muy positivamente la invitación de los organizadores del Mendi Film, agradeciendo «las atenciones recibidas desde el día que llegamos a Bilbao, y la oportunidad de que nuestra comarca haya tenido un lugar especial en esta edición del festival».