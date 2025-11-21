El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las antiguas escuelas de La Serna, actualmente cerradas. Pedro Álvarez

La escuela de La Serna de Potes tardará 10 meses en adaptarse para el Grado Medio de Cocina

La Consejería de Educación ha firmado esta semana el contrato con Global Tektia, que se adjudicó la obra por 888.000 euros

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

El Gobierno de Cantabria ha adjudicado ya la obra para convertir las antiguas escuelas de La Serna de Potes en las aulas en las que se impartirá el nuevo ciclo de Técnicas de Cocina y Gastronomía de Grado Medio. El pasado 13 de noviembre se dio el primer paso (la adjudicación) y esta misma semana se ha firmado el contrato con la empresa que acometerá los trabajos, Global Tektia, que tiene 10 meses de plazo de ejecución.

El proyecto tendrá un coste total de 888.000 euros y viene a ampliar la oferta formativa del IES Jesús de Monasterio. Fuentes de la Consejería de Educación han indicado que la reforma se llevará a cabo a lo largo de 2026 y que, de forma paralela, se está gestionando ya el equipamiento futuro que va a requerir el centro en el que la Administración regional calcula que deberá gastarse entre 350.000 y 500.000 euros.

La idea del departamento sería que las instalaciones pudieran echar a andar con alumnos para el curso 2026-2027, pero dado lo justo que va el plazo del acondicionamiento del inmueble, está un poco en el aire que vaya a ser posible ya que el calendario escolar en Cantabria, oficialmente, arranca en septiembre. Se valorará si el grado puede echar a andar ya iniciado el curso lectivo.

Este ha sido un proyecto largamente esperado por la comarca de Liébana, cuya estructura productiva se ha volcado en las últimas décadas hacia el sector turístico y, tanto Ayuntamientos de la zona como familias y empresas, han demandado sin descanso este tipo de formación, por lo que la Consejería ha trabajado durante años para llevar hasta allí esta modalidad de Formación Profesional.

Con la obra a acometer, se mantendrá la estructura exterior de las antiguas escuelas, que primero acogieron escolares de Infantil y luego el Centro de Educación de Adultos. Por dentro, el inmueble -que tiene forma de L y casi 500 metros cuadrados- se redistribuirá de forma totalmente distinta para adaptarse al nuevo uso. La planta actual se organizará en tres volúmenes distintos pero interconectados por una sala de usos múltiples y otro espacio polivalente.

Cuando esté concluida la obra, se contará con un gran taller de cocina con equipamiento profesional y, en otro área, se instalará un taller de repostería y panadería. Unas zonas en las que se impartirá la enseñanza teórica y en las que será posible acoger eventos y presentaciones completarán el proyecto. Este fue presentado el pasado mes de febrero por el consejero Sergio Silva, que estuvo acompañado en un recorrido por las instalaciones por el alcalde de Potes Javier Gómez.

