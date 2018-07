José Ramón Saiz presenta en Camaleño su libro 'Pelayo. Liébana, un reino entre montañas' osé Ramón Saiz junto a Oscar Casares en un momento de la presentación del libro Este sábado, será el turno de Ángel Ocejo, historiador, que hablará sobre 'Cantabria y Asturias en el época de Pelayo' PEDRO ÁLVAREZ Camaleño Sábado, 28 julio 2018, 12:28

Continúan los actos programados por el Ayuntamiento de Camaleño con motivo de cumplirse 1.300 años de la proclamación de Pelayo como Rey, que concluirán a mediados del próximo mes de agosto, donde se está ofreciendo un ciclo de conferencias sobre la figura del Rey Pelayo, su trascendencia y la importancia que tuvo Liébana en los inicios de la Reconquista.

En el salón de actos del edificio multiusos del Ayuntamiento en Camaleño, el escritor José Ramón Saiz presentó su nuevo libro 'Pelayo. Liébana, un reino entre montañas'. El alcalde de Camaleño, Óscar Casares, fue el encargado de presentar al autor de la obra y de hacer un resumen de su actividad como escritor.

José Ramón Saiz, que dedica el libro a su madre, nacida en Treviño, y a sus abuelos, indicó que «el libro es un reconocimiento a aquellas personas que han mantenido viva la llama del recuerdo de épocas pasadas como Llorente, Alonso, Jusué o Pereda de la Reguera, entre otros». «El siglo VIII presenta una documentación escasísima y las primeras crónicas realizadas siglo y medio después, están hechas a la medida de los intereses de la nobleza y del rey de aquel momento-agregó- De Pelayo y del duque Pedro de Cantabria las referencias escritas apenas llegan a un folio, por lo que se ha tenido que tirar de la tradición para indagar ese pasado. Lo que no cabe duda es que Pelayo fue un importante personaje en la Liébana de ese siglo, y de que Liébana fue el núcleo originario del primer reino, con una orografía difícil, donde llegaron gentes que huían de los árabes para refugiarse entre estas montañas. Hay que tener en cuenta que Cangas de Onís formaba parte entonces de la antigua Cantabria».

Saiz manifestó que «la Real Academia de la Historia de España, en el año 1916 analizó los hechos sucedidos en el siglo VIII y aprobó un dictamen por unanimidad diciendo que la Reconquista surgió de la indómita Cantabria» y el historiador Miguel Artola, señaló que «la dinastía cántabra se alargó hasta el año 1037». Respecto a cómo se ha asturianizado la Reconquista, fue claro al afirmar que «los asturianos han sido más hábiles en ese proceso y no hay vuelta atrás. Nosotros no hemos hecho nada. En Santander hay una calle secundaria con el nombre de Pelayo. No hemos puesto en valor nuestra historia y desde fuera no vendrán a realizarnos ese trabajo. Respecto a Pelayo, la tradición dice que nació en Cosgaya, pero salvo descubrimiento excepcional, no se sabe dónde ocurrió. No obstante, no debemos nunca perder la memoria de nuestra historia».

Concluyó el acto diciendo que «creo que Liébana fue el primer reino de la Reconquista y hay que seguir indagando en su estudio».

Continúa el ciclo de conferencias

Después de las intervenciones en las pasadas semanas de Ángel Sánchez de la Torre, lebaniego, catedrático emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, que disertó sobre 'La figura de Pelayo antes de ser Rey'; de Isidro Rodríguez, de la Sociedad Cántabra de Escritores, que habló sobre 'Novela histórica. Sentimiento y realidad', y de la presentación del nuevo libro de José Ramón Saiz, 'Pelayo. Liébana, un Reino entre montañas', esta tarde será el turno de Ángel Ocejo, historiador, que tratará el tema'Cantabria y Asturias en el época de Pelayo'. Las conferencias seguirán durante el próximo mes de agosto, donde el día 4, Fernando Álvarez, de la Asociación de Escritores de Asturias, hablará sobre 'Los oscuros orígenes del reino de Asturias y de la Reconquista', con una mesa de debate donde participarán Isidro Rodríguez y José Ramón Saiz, y finalmente, el día 11, concluirá el ciclo de conferencias con Eutimio Martino, sacerdote jesuita, escritor, que hablará sobre 'Pelayo: De Brez a Covadonga'.

Todas las conferencias tienen lugar en el salón de actos del edificio multiusos del Ayuntamiento de Camaleño, a las 19.00 horas.