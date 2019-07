Julio Cires reelegido presidente de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia Un momento de la votación para elegir presidente de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia. / Pedro Álvarez Recibió el apoyo de los vocales del PSOE y del PRC PEDRO ÁLVAREZ Potes Sábado, 27 julio 2019, 11:47

En una sesión extraordinaria que tuvo lugar ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Potes, Julio Cires (PSOE) fue reelegido presidente de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, al recibir trece votos de los vocales representantes del PRC y del PSOE. El grupo Popular había presentado como candidato a Javier Gómez, alcalde de Potes, que obtuvo ocho votos de los vocales representantes de su grupo presentes en la sesión. El PRC no presentó candidato. Excusaron su ausencia en el acto, José Antonio Fernández, concejal del PRC en el Ayuntamiento de Camaleño; Ángel Morán, concejal del PP en el Ayuntamiento de Potes, y Natalia Báscones, concejala del PP en el Ayuntamiento de Pesaguero.

El nuevo presidente es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cabezón de Liébana.

Después del acto de jurar o prometer el cargo cada uno de los vocales presentes en la sesión y de constituirse el pleno de la Mancomunidad, se dio paso a la votación. Desde el primer momento del acto los vocales representantes del grupo popular tenían claro que no había opciones de salir adelante su candidatura, ya que al igual que en la pasada legislatura, tanto los vocales representantes del grupo del PRC como del PSOE, disponían de mayoría de representantes para sacar adelante a su candidato, Julio Cires, que ya había sido presidente en la anterior legislatura y que vuelve a repetir de nuevo el cargo.

Julio Cires, después de agradecer la confianza depositada en él por los grupos PSOE y PRC para ser de nuevo elegido presidente, propuso para esta legislatura «completar la modernización de las instalaciones del campo de fútbol de Tama; lareapertura del matadero de Liébana, que después de muchos trámites se podrá abrir en un corto plazo de tiempo; seguir prestando los servicios sociales mancomunados y el servicio de la Agencia de Desarrollo Local y poder ampliar competencias gestionando nuevos recursos que beneficien a todos por igual. La Mancomunidad es un proyecto común y debemos trabajar todos juntos en una misma dirección, haciendo de esta entidad una herramienta útil».

Javier Gómez, candidato del PP felicitó a Cires deseándole suerte en este nuevo mandato y en relación a las obras que se están realizando en el campo de fútbol de Tama, trasladó «la preocupación que existe en cuanto a la viabilidad técnica del proyecto para dotar al campo de Tama de hierba artificial, ya que pensamos que por debajo de la hierba artificial debe ir una capa de hormigón u asfalto, para evitar que en un futuro se deteriore el campo». Con respecto a la propuesta de crear nuevos servicios, dijo que «debemos de afianzar los que tenemos, ya que existe un desinterés y desánimo por parte de los vocales y los Ayuntamientos no tienen ilusión por la Mancomunidad». Gómez, propuso «modificar los actuales estatutos, ya que creemos que el número de vocales que corresponde actualmente a cada Ayuntamiento, no va de acuerdo a las aportaciones económicas que realizan, ya que no es lo mismo el Ayuntamiento de Tresviso, con menos de 100 habitantes, que el de Potes con 1500, y los dos contamos con tres vocales en la Mancomunidad».

Julio Cires, contestó que «la inquietud mostrada por la obra del campo de fútbol se la transmitió al redactor del proyecto, que no lo va a modificar ya que da garantía total de que no va a existir ningún problema, y con respecto a la posible modificación de los estatutos, no tengo ningún inconveniente, siempre que exista interés y consenso por parte de los Ayuntamientos».

Secundino Caso, alcalde de Peñarrubia, después de dar la enhorabuena a Cires, manifestó que «aceptamos entrar hace años en la Mancomunidad, porque entendíamos que aquí se podrían solucionar algunos de nuestros problemas, pero hasta el día de hoy vemos que nos ha costado mucho dinero. Tenemos que pensar en dar otro enfoque a la Mancomunidad y avanzar hacia una estrategia común comarcal, ya que hasta ahora vamos a dos velocidades distintas. Una, la marca el eje Cillorigo de Liébana, Potes y Camaleño, y la otra, donde nos encontramos, es la zona periférica» y recordó que «hasta ahora hemos sido muy solidarios todos cuando las cosas han salido muy mal y han costado mucho dinero. Debemos de dejar los partidismos a un lado y hablar de eficiencia en los servicios, de abaratar costes y de dar solución a los municipios de la zona periférica, intentando ir hacia otro tipo de servicios, teniendo siempre en cuenta como pueden acceder a ellos los municipios de la periferia». Concluyó deseando suerte al presidente y diciendo que «vamos a dar una última oportunidad para seguir formando parte de la Mancomunidad, pero para ellotenemos que remar todos juntos en la misma dirección. No comparto y no entiendo las sospechas sobre el proyecto del campo de fútbol, y no tengo ningún problema en que se puedan modificar los estatutos».

Oscar Casares, alcalde de Camaleño, felicitó al presidente en nombre del grupo regionalista y le deseó que «estos cuatro años sean fructíferos». Por su parte, María Isabel Soberón, vocal del PRC por Peñarrubia, señaló que «desde el año 2007 no formaba parte de la Mancomunidad, pero me da pena contemplar el mismo escenario que viví en aquellos años».

Veinticuatro vocales de los Ayuntamientos de Liébana y Peñarrubia

De los 24 vocales de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, tres por cada municipio, el Partido Popular tiene tres vocales como representantes del Ayuntamiento de Potes; dos, de los Ayuntamientos de Cabezón de Liébana, Pesaguero y Cillorigo de Liébana, y uno, del Ayuntamiento de Vega de Liébana. Por su parte, el PRC cuenta con tres vocales como representantes del Ayuntamiento de Camaleño; dos, en el de Vega de Liébana, y uno, en los Ayuntamientos de Peñarrubia, Cillorigo de Liébana, Tresviso y Pesaguero. Finalmente, el PSOE, cuenta con dos vocales como representantes de los Ayuntamientos de Peñarrubia y Tresviso y uno, en los Ayuntamientos de Cabezón de Liébana y de Vega de Liébana.