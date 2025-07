Los padres de los niños del albergue de Tama se quejan del cierre de la piscina

Los casi setenta niños que disfrutan este año de las actividades en el albergue de Tama (Cillórigo de Liébana), no lo hacen al completo. Este ... año las instalaciones permanecen precintadas por «problemas técnicos y de seguridad que pueden suponer una situación potencial de riesgo» para los usuarios, según afirma la Dirección General de Juventud, gestora de las instalaciones. En un comunicado, los padres de los pequeños ruegan ahora a la institución que resuelva los problemas este verano, pero no será posible.

El campus para los niños de Liébana y Peñarrubia los organiza la propia mancomunidad de la zona, aunque el mantenimiento de las instalaciones son cosa del Gobierno de Cantabria. Lo cierto es que los pequeños, de entre 7 y 11 años, no pueden disfrutar de las piscinas y los padres piden a Juventud «que se resuelva esta situación a la mayor brevedad posible, dado que aún queda mucho verano para nuestros hijos», en un contexto de «altas temperaturas» en Liébana.a.

Las piscinas portátiles

Al respecto, el pasado día 16 de julio, el Ayuntamiento de Cillórigo comunicó en sus redes sociales que el retraso se debía a las mencionadas razones técnicas y dejaba claro que era el Gobierno de Cantabria «el órgano competente para la apertura de las piscinas este verano 2025». También añadieron que tanto el Ayuntamiento como la Mancomunidad lebaniega buscarían «una alternativa». La misma, ha sido la adquisición de piscinas modulares con cargo al consistorio y la Mancomunidad que se instalarán hoy mismo. Así lo aseguró el alcalde de Cillórigo de Liébana, jesús Cuevas, quien manifestó que, hace unos días, el director general de Juventud, Joaquín Rueda, se trasladó hasta el albergue. Durante ese encuentro, el titular de Juventud les comunicó que «la piscina no está en condiciones de poder ser utilizado por problemas técnicos, de seguridad y suministro eléctrico de las bombas». Una conclusión a la que llegó tras informar que se había hecho una «auditoría externa» de la instalación en la que ya había intervenido con unas obras el Ayuntamiento. «Lo cierto es que son ellos los encargados de su mantenimiento y hemos llegado a esta situación después de que nosotros realizáramos una reparación que, según nos informan ahora, no ha solucionado el problema», reflejó el alcalde, trasladando así la pelota al tejado regional. «Por ello, hemos optado por adquirir las dos piscinas de 6 por 6 metros, para que en los días de fuerte calor se puedan refrescar los niños», zanjó.

Los padres, que esperan que se solucione el problema «cuanto antes», van a tener que esperar. Y es que, según la explicación del director de Juventud, la causa de que la piscina no se abra ahora es que no se tiene la seguridad absoluta que pueda haber algún siniestro. Y aunque las obras realizadas por el Consistorio puedan dar ciertas garantías no las dan al cien por cien. Asegura que, ante esto, se ha decidido licitar una obra para aislar las bombas lo que son «trabajos de enjundia», con obras de más calado que no se va a arreglar «en una semana» por lo que no se puede garantizar su apertura inmediata como demandan, aunque si se iniciarán los trabajos de inmediato. Niega que haya habido falta de previsión puesto que el estado de las piscinas se empieza a revisar en mayo, cuando se ha hecho, pero se llegó a la conclusión técnica que los arreglos que se han hecho «no garantizan que no pueda haber un accidente», aunque sea remota la posibilidad. Asegura que eso se le trasladó al alcalde de Cillórigo y este les comunicó que los padres se habían «quedado tranquilos» con las explicaciones.