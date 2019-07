Enrique Sabarís | Alcalde de Pesaguero (PP) «El tema del lobo se nos ha ido de las manos, algo se está gestionando mal» Enrique Sabaris, alcalde de Pesaguero. / Pedro Álvarez Afirma que la ganadería y el turismo serán los dos pilares en los que basará el trabajo de los próximos cuatro años para luchar contra el envejecimiento de la población PEDRO ÁLVAREZ Potes Martes, 9 julio 2019, 07:16

Sin duda fue una sorpresa en el municipio de Pesaguero la presencia de Enrique Sabarís encabezando la candidatura del PP, después que Vicente Vélez decidiese que había llegado el m momento de dejar la alcaldía. Sabarís, con vinculación familiar y de trabajo en el municipio, se rodeó de un grupo de personas que unían experiencia y ganas de trabajar por los vecinos, que finalmente han confiado en ellos otorgándole lograban mayoría absoluta. El nuevo alcalde, que debuta en política, llega a la alcaldía dispuesto a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y de implicarse en todos los proyectos que supongan que Pesaguero sea más conocido y mejore en los servicios básicos.

-¿Qué le llevó a presentarse como candidato a la Alcaldía?

-Tenía muchas ganas e ilusión de hacer cosas. Vicente Vélez, que era el alcalde llevaba varias legislaturas al frente del municipio y tenía ganas de dejar de ser cabeza de lista. Después de darlo muchas vueltas pensé que era el momento de dar el paso adelante. Además, es un ayuntamiento en el que me siento muy a gusto y soy feliz.

«Los vecinos de Pesaguero tienen derecho a tener un médico y una enfermera fijos»

-¿Fue difícil conseguir un buen equipo?

-El momento más complicado fue cuando me senté en una mesa con el alcalde y comenzamos a dar forma a lo que podría ser la candidatura. Sin hablar aún con ellos, pensaba que iba a ser complejo, pero una vez que contactamos no pensé que iba a ser tan fácil, porque encontré a personas dispuestas a trabajar por el Ayuntamiento. Yo, que no tengo experiencia en política, me sorprendió para bien. Lo que sí hice es incluir tanto a personas que lo estaban haciendo bien y con experiencia, como a gente nueva y joven. Fue continuar con la línea que el equipo de gobierno del PP había llevado, pero incluyendo caras nuevas para lograr un equilibrio.

-¿Qué sensación tuvo al conocer el respaldo que tenía y que había conseguido mayoría absoluta?

-En vez de celebrarlo y dar saltos de alegría, me di entonces cuenta de la gran responsabilidad que asumía. La gente me felicitaba y daba la enhorabuena al concluir el recuento de votos y entonces fui consciente de que no puedo fallar a estos vecinos que han confiado en mí para dirigir el Ayuntamiento. Nunca nos imaginamos que se iba a volcar tanto la gente con nuestra candidatura, ya que presentamos un programa ambicioso, pero no fuimos por las casas pidiendo el voto.

«Soy consciente de que para vivir en un pueblo te tiene que gustar y la solución no la veo fácil»

-Pesaguero es un municipio en el que el envejecimiento poblacional es una dura realidad ¿Qué soluciones se pueden adoptar para poder evitarlo?

-Potenciar la ganadería y el turismo serán dos pilares básicos en nuestro trabajo, para evitar esa pérdida poblacional que cada vez va más en aumento y es muy preocupante, tanto aquí como en el resto de la comarca lebaniega. Hay que defender a los ganaderos y, respecto al turismo, funciona en el municipio, pero sin casi darnos a conocer y sin apenas publicidad, ya que no existe una oficina de turismo. No obstante soy consciente de que para vivir en un pueblo te tiene que gustar y la solución a corto plazo no la veo muy fácil. Hay muchos factores que influyen de forma negativa.

-Zonas en sombra de tv y baja velocidad de internet, son grandes inconvenientes a los que se enfrentan diariamente los vecinos

-Sin duda. Yo llevo solo varias semanas como alcalde y me estoy dando cuenta de esta problemática en el mismo ayuntamiento, donde tanto las auxiliares como la gente que llega a conectarse por internet, ven como la señal es muy baja. Además, la conexión deja mucho que desear en todos los pueblos del municipio. Hoy en día es fundamental contar con tecnologías de calidad. Es una forma de luchar contra el aislamiento. También, hay zonas en sombra donde la señal de tv no llega con la calidad que debe hacerlo. Hay que plantear este problema porque estamos en precario.

-Los ganaderos del municipio están sufriendo constantes ataques de los lobos a su ganado ¿Cómo se puede evitar este problema?

-El tema del lobo es un gran problema. Es imposible que pueda convivir actualmente aquí la ganadería con el lobo. La ilusión de un ganadero de sacar adelante una ternera, un potro o un cordero, eso no se paga con dinero y los está perdiendo. Hace quince días, en Sierra de Albas, vieron a seis lobos juntos y así no se puede seguir. Antes, estos animales huían del hombre y ahora se meten en los pueblos. Algo se está gestionando mal y se nos ha ido de las manos. Yo tengo yeguas y vacas y debo mantener a varios mastines para cuidarlas. Este año he dejado yeguas en los prados, porque tengo miedo de echar al puerto a los potros y que les pierda por el ataque de los lobos, porque se trata de un depredador y está haciendo mucho daño a los ganaderos. La administración debe ayudar al sector.

-¿Ser un municipio pequeño y con un territorio tan amplio dificulta ofrecer servicios de calidad?

-Un problema importante es el de los servicios médicos. Tenemos el consultorio en La Viñona, pero no disponemos de un médico y una enfermera para el municipio. En la actualidad, cuando concluyen este servicio por la mañana en el consultorio de Cabezón de Liébana suben a atender el de La Viñona, pero no contamos con personal fijo. Por población dirán que no es necesario, pero defiendo a mis vecinos y es un servicio imprescindible y tenemos derecho a ello.

-¿Contribuir a lograr la reapertura del matadero de Liébana, va a ser un objetivo de su equipo de gobierno?

-El matadero tiene que volver a abrirse al público, porque se está deteriorando día a día y es un servicio que los lebaniegos deben de tener. Todos los alcaldes tanto de Liébana como el de Peñarrubia debemos conseguir que en un plazo corto de tiempo vuelva a funcionar.

-Ayudas a la natalidad y al estudio y mejorar los servicios sociales, ¿están en su agenda?

-Hasta donde llegue nuestro presupuesto, indudablemente. Este tipo de ayudas forman parte de nuestro programa y vamos a concederlas, al igual que potenciar las ayudas a nuestros vecinos de más edad.

-¿Qué ofrece Pesaguero al turista que se acerca al municipio?

-Pesaguero es un municipio donde aún te puedes perder para disfrutar de una naturaleza salvaje, donde estás en contacto directo con el medio porque es un territorio virgen, un rincón de la comarca donde no está masificado el turismo.

-¿Qué proyectos tiene previstos a corto y largo plazo?

-Uno de los principales objetivos es potabilizar el agua. Además, contamos con instalaciones muy antiguas y en verano, cuando aumenta la población, surgen problemas de abastecimiento. El pasado año ya hubo problemas de falta de agua en pueblos como Dos Amantes o Lerones, y no cabe duda de que tendremos que pedir ayuda al Gobierno regional para mejorar estos servicios.

-¿Cual sería su mayor satisfacción como alcalde al concluir esta legislatura que ahora comienza?

-Qué hemos aumentado la población en el municipio, que Pesaguero sea más conocido por las personas que llegan a Liébana y que los vecinos estén contentos con mi gestión.