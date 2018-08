Las autocaravanas hacen noche en el Parque de Oyambre pese a estar prohibido Vista aérea de la playa de Merón y de uno de los terrenos habilitados para aparcamiento diurno de autocaravanas. / Feelingmovie San Vicente de la Barquera La dirección de la reserva natural está dispuesta a sancionar a los propietarios de terrenos que las acogen de manera ilegal VICENTE CORTABITARTE San Vicente de la Barquera Domingo, 19 agosto 2018, 08:40

Durante todo el año, pero muy especialmente en la temporada estival, la costa cántabra se ha convertido en un atractivo lugar para el estacionamiento de las autocaravanas, algo que es mucho más evidente en la del Parque Natural de Oyambre por su impresionante paisaje, la belleza de sus playas y por contar en los últimos años con terrenos de particulares donde se les permite esta actividad que, en principio, parece no estar autorizada.

Cada año es mas notable el incremento que se produce en el uso de las autocaravanas, algo muy evidente haciendo el breve recorrido que lleva desde la playa de Merón a la de Oyambre, sin que hasta el momento se hayan creado áreas específicas para su acogida, aunque sí existe una amplia oferta de camping, pese a que la mayor parte de los propietarios de este tipo de vehículos lo que buscan es disfrutar de la libertad que les proporciona el equipamiento con que cuentan para poder quedarse en cualquier lugar. Por ello eligen aquellos espacios más cercanos a la costa que también son los más sensibles y de mayor calidad ambiental.

El problema es que desde hace ya algunos años, ante la gran demanda de usuarios que tienen las playas de Merón y Oyambre, que no tienen cabida en los aparcamientos públicos, desde la dirección del Parque Natural se ha autorizado a cerca de una veintena de propietarios de terrenos que lo habían solicitado previamente, a utilizarlos como estacionamiento. Esta medida ha resuelto en gran parte la demanda de estacionamientos a la vez que los propietarios de las fincas logran unos ingresos con los que ven compensadas las limitaciones que se les ha impuesto a sus terrenos.

Los opiniones Raquel Sánchez | Directora del Parque de Oyambre «La dirección del Parque de Oyambre está realizando inspecciones en las que se ha comprobado que existen incumplimientos en los terrenos autorizados como aparcamientos, por lo que se abrirán expedientes sancionadores». Pablo Alonso | Presidente Asociación de Camping «A través de las autorizaciones que se dan desde el Gobierno para aparcamientos se están creando acampadas ilegales que suponen una competencia desleal y atraen a un turismo de chancleta que en nada beneficia a la comarca». Rubén Gutiérrez | Propietario de terreno como aparcamiento «Estamos de acuerdo en que antes de que esta demanda que existe se nos vaya de las manos se debe cambiar la normativa para que se puedan crear zonas adecuadas y dignas para este turismo que también genera riqueza y beneficia a todos».

Pero en las autorizaciones que se les ha otorgado para ese uso se especifica claramente que solo pueden destinarse a estacionamiento rotatorio diario, por lo que ningún vehículo puede permanecer en dichos terrenos a partir de las 22.00 horas, algo que se está incumpliendo claramente.

Ante una situación que año tras año va en aumento, este verano por primera vez la Dirección del Parque de Oyambre está dispuesta a tomar medidas. Su directora, Raquel Sánchez, ha reconocido que recientemente se han hecho inspecciones. «Este es un problema grave y preocupante en el que evidentemente hay incumplimientos por lo que se abrirán expedientes sancionadores», ha manifestado al tiempo que advierte que las inspecciones continuarán durante el verano.

Por otra parte, conscientes de la situación que se está viviendo, adelantó que se estudiará un posible cambio en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) para facilitar la creación de áreas para las autocaravanas en zonas donde actualmente esta prohibido.

Esta es una situación que preocupa especialmente a la Asociación de Camping de Cantabria, cuyo presidente, Pablo Alonso, la considera «vergonzosa». Afirma que el problema no es de los usuarios de las autocaravanas sino «de la dejadez de las administraciones pues, a través de las autorizaciones que otorgan para aparcamientos, se están haciendo descaradamente acampadas ilegales que suponen una competencia desleal y atraen a un turismo de chancleta que para nada beneficia a esta comarca».

Alonso considera que en Oyambre ya existe la infraestructura adecuada para acoger a las autocaravanas en los camping existentes por lo que pide que se aplique la normativa. «Lo que está claro es que nosotros no podemos competir con los propietarios de esos terrenos que los acogen por 10 euros, pero que no cuentan con instalaciones por lo que se están generando muchos problemas», señala.

Muy diferente es la opinión de Rubén Gutiérrez, propietario de uno de esos estacionamiento y del popular chiringuito de Merón. Considera que hay una demanda real por parte de un turismo creciente que es el de las autocaravanas que genera importantes ingresos y que no cuenta en estos momentos con áreas perfectamente equipadas y que son muy diferentes a las que se ofrecen en los camping. «Algo hay que hacer con ellos porque no se les puede echar, eso no sería bueno para el turismo de la zona porque se irían a otras partes. Estamos de acuerdo en que se cambie la normativa para que se puedan crear zonas adecuadas y dignas para este tipo de turismo que también genera riqueza, antes de que este problema se nos vaya de las manos», indica.