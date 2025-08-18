Los bomberos de la BRIF de Ruente llegan a Asturias
Colaboran ya en la extinción de los fuegos cercanos a La Braña y La Pornacal
Lunes, 18 de agosto 2025, 11:58
Los bomberos de la BRIF de Ruente han anunciado su presencia en La Braña y La Pornacal, en Asturias. El sábado llegaron a la localidad de Genestoso, donde estuvieron colaborando con los cuerpos locales. Ayer dieron por concluidas las labores en el pueblo y se trasladaron al este, en el área en el que se encuentran actualmente. Entre los peligros a los que se enfrentan, avisan en su cuenta de X, se encuentran los desplomes de piedras por la quema de raices.
Estos trabajadores solicitaron la semana pasada que les activaran para ayudar a las BRIF de otras comunidades que, en plena ola de calor, se estaban viendo sobrepasados, caso de los que actúan en la montaña palentina, la comarca de El Bierzo (León) y la provincia de Ourense. A la vista de que, días después de que se iniciaran las llamas en estos puntos, no se les requirió para ayudar, la brigada de Ruente insistió al Ministerio en su reclamación. De hecho llegó a colgar una imagen de todas las BRIF que estaban trabajando en las zonas afectadas e hicieron hincapié en su ofrecimiento, pero subiendo el tono de su mensaje. «Esto es una vergüenza, y nosotros sin ser alertados para REFORZAR a los compañeros y dispositivos», señalaron.
