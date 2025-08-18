El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos de la BRIF de Ruente, desplegados en La Braña y La Pornacal
Los bomberos de la BRIF de Ruente, desplegados en La Braña y La Pornacal Brif Cantabria

Los bomberos de la BRIF de Ruente llegan a Asturias

Colaboran ya en la extinción de los fuegos cercanos a La Braña y La Pornacal

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:58

Los bomberos de la BRIF de Ruente han anunciado su presencia en La Braña y La Pornacal, en Asturias. El sábado llegaron a la localidad de Genestoso, donde estuvieron colaborando con los cuerpos locales. Ayer dieron por concluidas las labores en el pueblo y se trasladaron al este, en el área en el que se encuentran actualmente. Entre los peligros a los que se enfrentan, avisan en su cuenta de X, se encuentran los desplomes de piedras por la quema de raices.

MÁS INFORMACIÓN

Estos trabajadores solicitaron la semana pasada que les activaran para ayudar a las BRIF de otras comunidades que, en plena ola de calor, se estaban viendo sobrepasados, caso de los que actúan en la montaña palentina, la comarca de El Bierzo (León) y la provincia de Ourense. A la vista de que, días después de que se iniciaran las llamas en estos puntos, no se les requirió para ayudar, la brigada de Ruente insistió al Ministerio en su reclamación. De hecho llegó a colgar una imagen de todas las BRIF que estaban trabajando en las zonas afectadas e hicieron hincapié en su ofrecimiento, pero subiendo el tono de su mensaje. «Esto es una vergüenza, y nosotros sin ser alertados para REFORZAR a los compañeros y dispositivos», señalaron.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  2. 2 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  3. 3

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  4. 4 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  5. 5

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  6. 6 Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
  7. 7 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  8. 8

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  9. 9

    Urrutia desmiente los bulos de las redes sociales: «No hay llamamiento a voluntarios en Liébana»
  10. 10

    «Creo en la meritocracia: soy de un pueblo perdido de Cantabria e investigo el cáncer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los bomberos de la BRIF de Ruente llegan a Asturias