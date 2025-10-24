El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grúas, maquinaria y casetas de obra. El paisaje de Santa Marina ya está en proceso de transformación. Javier Rosendo

La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha

Cuatro décadas después de la gestación del más ambicioso proyecto urbanístico en San Vicente de la Barquera, se acaba de empezar la obra

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Cuatro décadas después de que el golf de Santa Marina comenzase a gestarse como el más ambicioso proyecto turístico y urbanístico de San Vicente de ... la Barquera, se acaba de iniciar la construcción de la primera fase de las viviendas del complejo de viviendas que complementará el área deportiva. Esta tiene como principal activo el campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha

La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha