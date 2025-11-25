Debate sobre el presente y el futuro de San Vicente y el Parque Natural de Oyambre El Faro Punta de la Silla acogerá un encuentro organizado por la Institución Libre de Enseñanza en el que participarán destacados especialistas

El Faro Punta de la Silla de San Vicente de la Barquera, actual Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre, acogerá a las 17.00 horas de este jueves un encuentro bajo el título 'Presente y futuro de San Vicente de la Barquera y el Parque Natural de Oyambre: legado histórico, valores ambientales y nuevas oportunidades' organizado por la prestigiosa Institución Libre de Enseñanza (ILE), entidad estrechamente ligada con el municipio barquereño, en el que participarán destacados especialistas.

Moderado por Santos Casado, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, abrirá el encuentro la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza, junto a Celia Armenteras, directora de coordinación de la Institución Libre de Enseñanzas. Participarán en la sesión José Antonio Juanes de la Peña, catedrático del Área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Cantabria y Emilio Flor, director general de Medio Ambiente de Cantabria entre 2010 y 2012, y primer director del Parque Natural de Oyambre.

Conversarán sobre la situación actual y futura de San Vicente de la Barquera y el Parque Natural de Oyambre y reflexionarán sobre el legado pedagógico y medioambiental de la Institución Libre de Enseñanza, algunas de cuyas aportaciones más destacadas se relacionan con Cantabria y que, ahora, años después de la interrupción de sus colonias de vacaciones en 1936, regresa a San Vicente de la Barquera con el objetivo de diseñar, poner en marcha y desarrollar a nivel pedagógico y científico un programa piloto de educación ambiental y formación del profesorado basado en los principios innovadores que inspiraron la creación de la entidad.

La entrada es libre hasta completar el aforo y también podrá seguirse a través del canal de YouTube de la institución.

San Vicente y la ILE

El privilegiado entorno (campos y costas) de San Vicente de la Barquera fue pronto descubierto por los científicos y pedagogos de la ILE. En este descubrimiento de San Vicente jugó un papel destacado el científico y naturalista Augusto González de Linares (Cabuérniga, 1845). En su casa del valle de Cabuérniga se alojó Giner de los Ríos en el verano de 1875 y, junto a otros profesores expedientados, elaboraron allí los estatutos de la Institución Libre de Enseñanza, fundada meses después.

A partir de entonces, Giner de los Ríos pasó varias temporadas estivales en San Vicente. En el verano de 1887 el Museo Pedagógico Nacional, dirigido por Manuel B. Cossío, organizó en esta localidad (con 20 niños) la primera colonia escolar de vacaciones de España que representó la introducción de una importante innovación educativa, que apostaba por una concepción mucho más integral y enriquecedora del ámbito escolar. Las colonias de la Institución se sucedieron sin interrupción en el prado de San Vicente desde 1904 hasta 1936.