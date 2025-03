La iluminación artística del casco histórico de San Vicente se apaga lentamente

El alumbrado artístico que San Vicente de la Barquera estrenó a principios de este siglo está a día de hoy prácticamente desaparecido o fundido ... a negro. Un estado de abandono al que se ha llegado por la falta de mantenimiento del mismo durante las últimas dos décadas. Desde el Ayuntamiento se reconoce este extremo y, también, que no hay un proyecto o inversión en marcha para sustituirlo. No obstante, la intención es hacerlo a futuro ampliando incluso el número de monumentos a iluminar.

Hace veinte años que el casco histórico de San Vicente pasaba de gris oscuro a brillar como una estrella. Eso fue posible gracias a la inversión que se hizo en aquella época para poner en el foco en el patrimonio de la villa, en este caso el de la puebla vieja, declarada Conjunto Histórico Artístico hace casi cuatro décadas. Aquella actuación se aplicó sobre elementos tan destacados como el Castillo del Rey, la muralla medieval, el Palacio de los Corro y la iglesia de Santa María de los Ángeles, monumentos enclavados, todos ellos, sobre el rocoso montículo situado sobre la ría de Pombo.

Esta singular estampa se podía disfrutar hasta hace unos años tanto de día como de noche, gracias al alumbrado artístico con el que se dotó a todo el conjunto. Sin embargo, esa posibilidad se ha difuminado en la actualidad. Tan solo una parte de esos edificios singulares cuenta con algún foco aislado encendido que recuerda lo que en otro momento fue una actuación de gran importancia. De hecho, la instalación de esta iluminación monumental revalorizó esos elementos de especial interés, tanto desde el punto de vista patrimonial como turístico.

Iluminación hace veinte años. Iluminación actual.

La imagen de la puebla vieja deslucida contrasta con la instalación de luces en el conjunto de cascos históricos del resto del país o del mundo. Un patrimonio en el que se está actuando utilizando las nuevas tecnologías o innovadores sistemas -teniendo en cuenta también el ahorro energético- para conseguir un resultado más óptimo en la estética, tanto en la calidad del alumbrado como en la posibilidad de ofrecer nuevas y diferentes opciones, como el cambio del color de la luz en ciertas celebraciones especiales.

Sin embargo, en San Vicente de la Barquera se ha ido en la dirección contraria. La instalación con la que se contaba que, en su momento, sirvió de modelo para otras que posteriormente se realizaron en otros lugares y que había supuesto una importante inversión económica, no solo no se ha mejorado y actualizado, sino que poco a poco se fue abandonando hasta llegar a la situación actual, con focos deteriorados que se mantienen pero que no alumbran y con un viejo cableado que, en su mayor parte, se encuentra inservible.

Preguntada por el asunto, la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza, reconoce que la imagen que se da de la villa, en este aspecto concreto, no es la mejor para su promoción turística, pero aclara que es algo que se ha encontrado así. «Esto es una situación heredada que se viene arrastrando desde hace muchos años, no es algo que se haya producido durante esta legislatura», responde. Al respecto, explica que nada más llegar a la Alcaldía se encontró con «múltiples problemas», por lo que tuvo que «ir priorizando actuaciones», como el poder sacar adelante el proyecto de nueva iluminación led en todo el municipio o el Plan de Sostenibilidad Turística, «actuaciones que nos han supuesto un enorme sacrificio y dedicación».

Para la regidora, la iluminación artística ha sido un importante activo para San Vicente, por lo que considera «fundamental» volver a recuperarla, aunque reconoce que, en la actualidad, «no contamos con un proyecto concreto ni la vía para financiarla».

No obstante, Urquiza señala que entre los objetivos del actual equipo de gobierno (PSOE-PP) está «volver a ponerla en marcha», actualizando su sistema a las nuevas tecnologías y ampliando su contenido a nuevos elementos singulares de la villa. «Además de iluminar el Conjunto Histórico que está en la mente de todos, tengo una especial ilusión por dotar también de alumbrado artístico los ojos del puente de la Maza. Será una manera de destacar a este icónico monumento de gran importancia histórica que representa a los barquereños», destaca.