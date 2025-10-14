El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El regidor recibe el bastón de mando del exalcalde en funciones, el regionalista Luca Rodríguez

El popular Mario González es elegido alcalde de Tudanca y anuncia que «revitalizará el municipio»

El regidor ha logrado el apoyo de sus dos compañeros de partido (el PRC votó en contra) y ostenta el poder con la mayoría de la Corporación municipal

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 22:07

Comenta

Rodeado de los suyos, ya de noche –el pleno fue convocado a las 20.30 horas– y aupado por una prolongada ovación, el popular Mario ... González ha sido elegido este martes alcalde de Tudanca con tres votos a favor –el suyo y el de sus dos compañeros de partido– y el voto en contra de los dos ediles del PRC. Los cinco concejales conforman ya la nueva Corporación municipal del Consistorio tras la renuncia el pasado mes de septiembre–tan repentina como inesperada– del anterior alcalde, el regionalista Manuel Grande, que llevaba 23 años haciendo suyo el sillón de la Alcaldía, y cuya marcha ha invertido el tablero político municipal, con el PP ostentando la mayoría –hasta ahora en manos de los regionalistas–.

