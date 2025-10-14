El popular Mario González es elegido alcalde de Tudanca y anuncia que «revitalizará el municipio»

Rodeado de los suyos, ya de noche –el pleno fue convocado a las 20.30 horas– y aupado por una prolongada ovación, el popular Mario ... González ha sido elegido este martes alcalde de Tudanca con tres votos a favor –el suyo y el de sus dos compañeros de partido– y el voto en contra de los dos ediles del PRC. Los cinco concejales conforman ya la nueva Corporación municipal del Consistorio tras la renuncia el pasado mes de septiembre–tan repentina como inesperada– del anterior alcalde, el regionalista Manuel Grande, que llevaba 23 años haciendo suyo el sillón de la Alcaldía, y cuya marcha ha invertido el tablero político municipal, con el PP ostentando la mayoría –hasta ahora en manos de los regionalistas–.

La sesión plenaria transcurrió sin prolegómenos. Fue fugaz y emotiva, especialmente al final, cuando el regidor más joven de Cantabria –tiene tan solo 25 años– les dijo a los presentes que «estamos en pie». Antes, recibió el bastón del mando del exalcalde en funciones, el regionalista Luca Rodríguez. El regidor dio las gracias al nutrido grupo de representantes del Partido Popular que acudió a engrosar su toma de posesión en una sala abarrotada. Al consejero de Fomento, Roberto Media, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, entre otros. «Hoy –dijo– se abre en Tudanca una nueva etapa y será una de las más importantes de mi vida», afirmó. El flamante regidor apuntó en todo momento a un nuevo comienzo. El suyo y el de un Ayuntamiento «que va a cobrar vida», con un reto: «mejorar este municipio y revitalizarlo». Se remitió a los números el popular, cuando recordó que su antecesor se erigió alcalde en la última contienda electoral por tan solo un voto de diferencia (73 frente a 72) –en los municipios de menos de 250 habitantes los representantes municipales son elegidos con listas abiertas en función del número de papeletas, independientemente de las siglas–. Un resultado –el de 2023– que indicaba, apuntó, «una clara tendencia al cambio y una victorial moral que hoy se materializa». Gobernaré –y en este punto insistió bastante a lo largo de su alocución– «para todos, y cuando digo todos, es todos».

Sobre el futuro que está por llegar, puso el acento en «tomar conciencia del reto demográfico en el Valle del Nansa y en Tudanca, porque sufrimos un proceso de despoblación que lleva consigo al despoblamiento continuado, lo que se refleja en el desmantelamiento y deterioro de infraestructuras». Por eso, «debemos hacer una apuesta clara por la inversión y para ello es fundamental mantener una red de apoyo con entidades públicas y privadas». A todas ellas, manifestó, «muestro mi total disponibilidad». El alcalde nombró a los que estaban y a los que no también y terminó como acaban siempre los discursos de este tipo, recordando el apoyo recibido. También el de las Nuevas Generaciones del PP en Cantabria, ya que es él, González, su máximo representante.

En la sesión plenaria tomó también posesión de su cargo el concejal del PP, Raúl Crespo, que ganó el sorteo de la Junta Electoral frente a su compañera, Carmen Calvo, ya que ambos obtuvieron el mismo número de votos (52) en un municipio donde las elecciones no van tanto de siglas como de números.

Como telón de fondo y entre corrillos, estuvo presente la polémica en torno al currículo del nuevo alcalde, que supuestamente infló sus credenciales académicas –dijo que era geógrafo cuando aún no ha terminado sus estudios y luego modificó estos datos– en redes sociales. El tema generó tanto revuelo entre la oposición que el hasta el ministro Óscar Puente llegó a pronunciarse contra el entonces candidato a alcalde.

Y fue precisamente a él –al titular del Ministerio de Transportes– a quien invocaron en la sesión plenaria. Lo hizo el segundo de a bordo de Mario González, Eduardo Martínez, del PP, que casi se rompía las palmas de las manos aplaudiendo antes de su alegato –lo dijo así él mismo, alegato– en homenaje al protagonista este martes. Drástico y sin pelos en la lengua, Martínez habló sin tapujos de un «ministro macarra» que «arremete contra un joven que ha tenido la valentía de hacerse cargo de un Ayuntamiento sin remuneración alguna y solo por su vocación de servicio público». Mario, insistió, «es un joven ejemplarizante que no ha necesitado de ayudas externas ni presumir de algo que no es». «Han sido unos días injustos auspiciados por alguien frustrado en sus ambiciones –refiriéndose a Puente–, al que nunca le ha pasado el sudor por la frente. Ningún necio podrá apagar la luz de una persona que ha brillado por sí misma», zanjó. Y otra vez el sonido de los aplausos entre los muros del pequeño ayuntamiento.

El nuevo regidor tiene cerca de dos años por delante para demostrar que puede adaptar el sillón de la Alcaldía a sus posturas y quién sabe si seguir en el poder. También fue el regidor más joven de Cantabria el de Udías, Fernando Fernández, que continúa gobernando tras varias décadas seguidas. Por lo pronto, el de Tudanca «tiene un máster en lo más importante que hay en la vida –dijo su compañero–, que es ser buena persona». El otro máster, el académico, aún tiene que terminarlo.