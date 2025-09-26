El presidente de los jóvenes del PP se perfila como próximo alcalde de Tudanca

Si todo sale como está previsto, el próximo alcalde de Tudanca, un municipio que contabiliza 156 vecinos según los datos del INE de 2024, será ... el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Mario González. Un hecho que se producirá tras la dimisión de Manuel Grande, quien ha sido alcalde los últimos 24 años y que también renuncia a su acta de concejal.

Con esta maniobra, se abre un proceso sucesorio en el Ayuntamiento que hará cambiar de siglas el bastón de mando, ya que los dos siguientes candidatos más respaldados son del PP (empataron a votos) y ambos han confirmado al partido su voluntad de coger el acta de concejal, según aseguraron fuentes solventes a este periódico.

Este procedimiento está todavía sin convocar y, a día de hoy, no ha sido posible confirmar los plazos que se barajan para la convocatoria del pleno en el cual, lo primero, será que los dos candidatos que iban en la lista del Partido Popular y que empataron a votos (Raúl Crespo y Carmen Alonso) se sometan a un sorteo para saber cuál de los dos se convertirá en el nuevo edil de la Corporación.

Ésta está formada por cinco concejales y, hasta ahora, había tres del PRC y dos del PP. Con la salida del alcalde y la incorporación de un edil popular, las fuerzas dan un vuelco, de modo que todo apunta a que González será quien coja el bastón de mando municipal. Por el momento, es Luca Rodríguez (del equipo de gobierno del PRC) quien ejerce como alcalde en funciones.

Máster en liderazgo territorial

González tiene 25 años, lo que significa, por un lado, que será uno de los alcaldes más jóvenes de toda la región. Es graduado en Geografía y Ordenación del Territorio y actualmente está cursando un Máster semipresencial en la Universidad de Granada (la parte presencial ya la cubrió) en Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial. Por otro, es aún más curioso otro dato: el cabeza de lista del PP en Tudanca es el presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Cantabria, cargo al que accedió en mayo de 2024, tras la dimisión del anterior responsable. González llevaba un año en las juventudes del partido, donde antes ejerció como vicesecretario de Medio Rural.

La salida del Ayuntamiento de Manuel Grande se anunció en la tarde del martes durante un pleno en el que nadie se esperaba el paso a un lado del regidor. Grande ha alegado motivos personales y no ha dado más explicaciones públicas.