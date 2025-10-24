El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Pito', emocionado al recibir la Medalla de Oro de su pueblo. Vicente Cortabitarte

San Vicente llora la muerte de Agapito Díez, 'Pito', primera Medalla de Oro local

El funcionario municipal recibió el máximo honor al jubilarse tras 50 años en el Consistorio «por su dedicación y entrega» a unos vecinos a los que siempre sirvió

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:16

Comenta

San Vicente de la Barquera llora el fallecimiento de Agapito Díez Ituarte, 'Pito', uno de sus hijos más queridos por todos los vecinos. La triste ... y, para muchos, inesperada noticia, corrió en la mañana de ayer como la pólvora por todos los rincones del municipio y por otros muchos lugares, porque su figura trascendía el ámbito local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes San Vicente llora la muerte de Agapito Díez, 'Pito', primera Medalla de Oro local

San Vicente llora la muerte de Agapito Díez, &#039;Pito&#039;, primera Medalla de Oro local