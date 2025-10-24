San Vicente llora la muerte de Agapito Díez, 'Pito', primera Medalla de Oro local

San Vicente de la Barquera llora el fallecimiento de Agapito Díez Ituarte, 'Pito', uno de sus hijos más queridos por todos los vecinos. La triste ... y, para muchos, inesperada noticia, corrió en la mañana de ayer como la pólvora por todos los rincones del municipio y por otros muchos lugares, porque su figura trascendía el ámbito local.

La muerte le llegó a 'Pito' a los 79 años de edad en la madrugada del jueves en el Hospital Sierralllana, a donde fue trasladado el día antes después de una intervención quirúrgica, aquejado de una fulminante y cruel enfermedad que se le había detectado recientemente.

En estas últimas horas, el barquereño ha recibido una multitudinaria despedida en el tanatorio de la localidad en la nació que finalizará con el funeral que se le ofrecerá a las 12.00 horas de hoy, viernes, en la parroquia Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles a la que siempre estuvo vinculado y a la cual cuidó. Lo mismo hizo con el Santuario de la Virgen de la Barquera, al que estuvo estrechamente unido por su particular devoción a la patrona del pueblo.

'Pito' supo ganarse el afecto de cualquier persona que le conociera y tuvo sobradas muestras de cariño por parte de sus convecinos. La más notoria y evidente fue la que recibió en el año 2011, al jubilarse como funcionario del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, institución que le entregó, entonces, el más alto reconocimiento del municipio. Para él fue la primera Medalla de Oro que concedió el Consistorio, en un multitudinario acto público que él siempre llevó en su recuerdo con mucho orgullo.

Dedicación 'Pito' fue durante 50 años un funcionario siempre a disposición de los vecinos que pedían ayuda Partícipe Fue un entusiasta colaborador de la mayor parte de los colectivos sociales de San Vicente

Esta distinción se le entregó con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento y con el respaldo, aún más importante, de vecinos y colectivos locales.

Con ella se le intentaba devolver a 'Pito' los 50 años de dedicación y entrega al trabajo por San Vicente desde las oficinas municipales, en las que desarrolló siempre su labor con plena disposición para ayudar a cualquiera que entrara por la puerta para resolver cualquier gestión o problema, aunque las peticiones o tribulaciones vecinales no fueran de su competencia. Pero todo el mundo sabía de su buen hacer y hasta su despacho acudían todos aquellos que tenían dudas o solicitudes en primera instancia y encontraban en él no solo a un funcionario competente, sino a una persona al que nunca le faltaban ni una sonrisa ni una palabra amable.

«He querido ser un útil servidor público»

La pasión que sentía por su pueblo quedó reflejada en las palabras que pronunció al recibir la Medalla de Oro, que fue tan especial para él. «Todos los barquereños han sido el objeto de mi trabajo en el Ayuntamiento. He querido ser un fiel y útil servidor público, por lo que mi mayor satisfacción ha sido el haber podido ayudarlos, sin ninguna distinción, desde mi puesto Esa ha sido la mejor muestra de todo el amor por mi pueblo».

Además de persona entrañable y baquereño ejemplar, toda su vida fue un entusiasta colaborador de cuantas iniciativas se ponían en marcha a favor de la vida social, cultural y deportiva de San Vicente, lo que le llevo a participar activamente en colectivos, asociaciones y clubes, caso del Club de Fútbol Barquereño, la Cofradía de la Virgen de la Barquera, la Comisión de Fiestas del Carmen, la Asociación de Montaña o el Certamen de la Canción Marinera, entre otras muchas. A todas aportó siempre su desinteresada colaboración.

Y en ellas, pero muy especialmente en el corazón de todos los barquereños, perdurará la huella imborrable que 'Pito' nos deja a todos. Hasta siempre, amigo-compañero.